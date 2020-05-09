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Не жарко, но сухо и комфортно: какой будет погода в Киеве на 9 мая

9 мая, 08:20

Сергей Мартынец

По всей области ожидается спокойная погода без штормов и гроз

В Киеве и по области сегодня ожидается хорошая погода – будет и не жарко, и не холодно. Также ушел "мокрый" циклон, который терзал столицу дождями последние дни. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Синоптики обещают сегодня жителям столицы и Киевской области сухую и солнечную погоду. Температура воздуха в Киеве и в других населенных пунктах ожидается на уровне 14-17 градусов.

Отметим, что сегодня и в целом по Украине будет больше сухая погода. Только на востоке страны дожди с грозами. А температура воздуха от 14 до 20 градусов.

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Как сообщали новости "Сегодня", в последние дни столицу хорошо поливало. Дошло до того, что в Киеве выпала месячная норма осадков. Как говорил мэр Виталий Кличко, "после очень засушливых двух месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни". Только за три дня выпала месячная норма осадков. Коммунальщикам пришлось очищать ливневки и попросили жителей столицы не бросать на улицах мусор, так как он забивает ливнестоки. Также стало известно, что дожди в Киеве побили почти 130-летний рекорд.

Напомним, 6 числа во Львове выпал майский снег. Уже к обеду среды жители многих районов города начали снимать и выкладывать фото и видео неожиданного погодного сюрприза.

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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