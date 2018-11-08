Необычная акция: туристов приучают тереть ботинки, а не нос Булгакова

Музей Михаила Булгакова провел необычную акцию. На выходных памятник Михаилу Афанасьевичу, который установлен возле музея на Андреевском спуске, получил новую деталь – желтые ботинки.

Так музей решил приучить туристов не тереть нос памятника писателю и с уважением относиться ко всем памятникам в городе. Дело в том, что существует легенда (придуманная всевозможными гидами и экскурсоводами), мол, если потрешь нос на бронзовом памятнике Михаила Булгакова, то загаданное желание обязательно сбудется. Многие следуют этому правилу, тем самым уродуют скульптуру. Нос Булгакова, просто светиться от блеска и это многих раздражает, особенно сотрудников музея. Ведь известно, что Михаил Афанасьевич не любил панибратства.

"Такую акцию, на выходных, мы провели совместно с активистами. Желтые ботинки у Михаила Булгакова действительно были, и он ими очень гордился. Ботинки желтого цвета на памятнике продержались всего несколько дней. Краску смыла дождевая вода. Так и было задумано. Сейчас, возле памятника установлена специальная табличка, на которой в игровой форме рассказана история того, как Михаил Афанасьевич любил и дорожил своими желтыми ботинками, и если вы действительно хотите, чтобы ваша мечта исполнилась – потрите ему ботинки, но не трогайте нос писателя! Ведь правда, если люди будут тереть ботинки из бронзы они вскоре действительно станут желтыми", – пояснила "Сегодня" директор музея Михаила Булгакова Людмила Губианури.

Табличка посвящается всем экскурсоводам, гидам, которые рекомендуют туристам тереть разные части памятников. Давайте оставим нос Михаила Афанасьевича в покое.

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