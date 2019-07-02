Непогода надолго вывела из строя фонтаны на Русановском канале в Киеве

Сейчас работают только восемь из двенадцати струй-гейзеров

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Непогода надолго вывела из строя фонтаны на Русановском канале в столице. Напомним, сейчас там работают только восемь из двенадцати струй-гейзеров. Фонтаны повредила непогода перед днем Конституции.

"Мы планируем проводить поисковые работы с привлечением специалистов с электротехнической лаборатории. Нужно найти и определить место, где произошло повреждение, согласовать вопрос по отключению фонтанов от электроэнергии и подключению к кабельной линии, после проведения всех необходимых работ. Также нужно получить разрешение на проведение земляных работ и получить орден на нарушение благоустройства территории. Когда заработают все фонтаны, мы не можем сказать. Нужно проводить масштабные работы, и они займут достаточно много времени", – рассказали "Сегодня" в КП "Киевводфонд".

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Напомним, на прошлой неделе на Киев и область обрушился мощнейший ливень. Непогода не обошлась без последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.

Кроме того, в Ирпене под Киевом в результате сильного дождя дерево рухнуло на забор школы №1 по улице Тургеневской. Также несколько магазинов остались без электричества, некоторые светофоры в городе не работают.

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