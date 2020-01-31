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Непогода не отступает: синоптики уточнили прогноз погоды в Киеве

31 января, 09:05

Днем температура воздуха поднимется до +2...+4 градусов, ночью будет без осадков, до -1...+1 градуса

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве в пятницу, 31 января, днем снова ожидается мокрый снег с дождем. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +2...+4 градусов, ночью будет без осадков, до -1...+1 градуса.

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Такая же погода ожидается по всему региону.

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Отметим, что на этой неделе в Киеве теплая и сухая погода сменилась дождями. При этом в столице снегоуборочный автомобиль "срезал" крышу легковой машины.

Напомним, прошлый год в Киеве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений – погода била рекорды 36 раз. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса. Вместе с тем, судя по прогнозам сетевых ресурсов, киевлян в феврале ожидают самые настоящие погодные "качели" – от температуры воздуха в -11 градусов в начале месяца до +11 градусов во второй его половине, поэтому не исключены новые рекорды.

При этом в январе аномалии зимы не закончились – в пригороде столицы вовсю цвели подснежники.

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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