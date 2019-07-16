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Непогода продолжит атаковать Киев: синоптики предупредили о дождях и грозах

16 июля, 08:24

При этом в столице немного потеплеет

Фото: Сегодня

В столице во вторник, 16 июля, сохранятся дожди с грозами, сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха днем поднимется до +21...+23 градусов днем, ночью будет +12...+14 градусов. 

По региону также будет дождливо. В частности, в Чернобыле, Вышгороде, Мироновке, Барышевке и Яготине дневная температура поднимется до +22...+24 градусов, ночью прогнозируют до +14 градусов. 

В Тетереве, Фастове, Белой Церкве днем будет до +21...+23 градусов, ночью до +11...+13 градусов.

Напомним, что 14 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков в этот день – 36 мм, что на 8 мм больше чем это было в 1962 году. Стоит отметить, что максимальное количество осадков в Киеве с 1891 года выпало 20 июля 1902 года – 103 мм.

Новости "Сегодня" сообщали, что в прошлый раз непогода в Киеве и области, которая сопровождалась мощным ливнем и ураганным ветром, натворила немало бед. Киевляне и жители столичной области также выкладывали в сети многочисленные фото последствий. В Буче, где штормовой ветер ломал столетние дубы и выкорчевывал с корнем многолетние сосны.


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