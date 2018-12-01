Непогода в Киеве: на уборку снега вывели сотни единиц техники, опубликованы фото и видео

Спецтехнику вывели на улицы столицы сразу же после начала снегопада

С вечера 30 ноября, когда в Киеве начался снегопад, на улицы столицы вывели сотни единиц специальной техники, которая занималась уборкой дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"358 единиц спецтехники и бригады ручной уборки предприятия КК "Киевавтодор" с вечера 30 ноября не прекращают уборку улиц и дорог столицы от снега. С началом первого снега немедленно начали работу солеразбрасыватели, чтобы не допустить образования гололедицы и снежных накатов на дорогах Киева", – говорится в сообщении.





























В мэрии добавили, что всю ночь на дорогах столицы работала очистительная техника с отвалами и щетками. В первую очередь уборка и обработка проводилась на улицах со сложными условиями движения, на главных магистралях, мостах, спусках и подъемах, и улицах, где проходят маршруты движения общественного транспорта.

Для более эффективной работы, начиная с 2:15 во всех районах столицы проводилась очистка дорожной сети колоннами спецтехники.

"На рассвете особое внимание было уделено уборке правой полосы дорог, чтобы утром городской общественный транспорт мог работать без помех", – заявили в КГГА.

Кроме того, дорожники проводили механизированную и ручную уборку тротуаров и остановок общественного транспорта, которые находятся на балансе предприятий корпорации, а также подходов к наземным и подземным пешеходным переходам.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" обращается к водителям с просьбой не оставлять свои автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники", – добавили коммунальщики.

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