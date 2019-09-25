Несмотря на заморозки, в Киеве расцвели каштаны: видео

Несмотря на заморозки в столице в конце сентября зацвели каштаны. В частности, цветение заметили возле Киево-Печерской лавры.

Это уже не первый подобный случай за последнее время. Так, жители столицы ранее обратили внимание на распустившиеся каштаны на Виноградаре.

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Напомним, что в этом году киевляне также могут собрать в парках каштаны и сдать на переработку. Их принимают в 30 пунктах по городу, по две гривни за килограмм. По сравнению с прошлым годом пунктов стало значительно меньше в связи с кризисом на рынке сбора вторресурсов. Они закрываются очень часто, поскольку нет государственной и городской политики в этом вопросе. Пока неизвестно, сколько уже киевляне собрали каштанов. В прошлом году их принесли в пункты приема более 40 тонн, хотя был неурожай. В основном их собирают школьники, студенты и пенсионеры, а также мамы, которые гуляют в парках с детьми. Каштаны пустят на переработку, из них сделают основу для косметических кремов, предварительно проверив на пригодность.

Тем временем в столице продолжается очередной скандал из-за каштанов на Крещатике. Жители города обеспокоены, что знаменитый символ столицы хотят заменить новыми деревьями. Этой проблемой озаботились даже в Верховной Раде. "Сегодня" узнавали, как будут решать вопрос.

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