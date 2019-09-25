Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,21
26,64

Несмотря на заморозки, в Киеве расцвели каштаны: видео

25 сентября, 14:58

Цветущие деревья заметили возле Киево-Печерской лавры

Несмотря на заморозки в столице в конце сентября зацвели каштаны. В частности, цветение заметили возле Киево-Печерской лавры.

Это уже не первый подобный случай за последнее время. Так, жители столицы ранее обратили внимание на распустившиеся каштаны на Виноградаре.

Реклама

Напомним, что в этом году киевляне также могут собрать в парках каштаны и сдать на переработку. Их принимают в 30 пунктах по городу, по две гривни за килограмм. По сравнению с прошлым годом пунктов стало значительно меньше в связи с кризисом на рынке сбора вторресурсов. Они закрываются очень часто, поскольку нет государственной и городской политики в этом вопросе. Пока неизвестно, сколько уже киевляне собрали каштанов. В прошлом году их принесли в пункты приема более 40 тонн, хотя был неурожай. В основном их собирают школьники, студенты и пенсионеры, а также мамы, которые гуляют в парках с детьми. Каштаны пустят на переработку, из них сделают основу для косметических кремов, предварительно проверив на пригодность.

В тренде
В Киеве неизвестный открыл стрельбу и угрожает взорвать мост: подробности от полиции, фото и видео

Тем временем в столице продолжается очередной скандал из-за каштанов на Крещатике. Жители города обеспокоены, что знаменитый символ столицы хотят заменить новыми деревьями. Этой проблемой озаботились даже в Верховной Раде. "Сегодня" узнавали, как будут решать вопрос.

Также смотрите в сюжете, как в Днепре из-за жары засыхают деревья:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев осень заморозки

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Комитет Рады поддержал переименование Переяслава-Хмельницкого
Комитет Рады поддержал переименование Переяслава-ХмельницкогоПолитика
Скандал со стройкой на крыше особняка в Киеве: появилась реакция КГГА
Скандал со стройкой на крыше особняка в Киеве: появилась реакция КГГАДругие новости
В Киеве куча мусора
В Киеве куча мусора "оживала" и гонялась за прохожими (видео)Другие новости
Уничтожают лес. В Киеве разгорелся очередной скандал из-за строительства ТРЦ возле
Уничтожают лес. В Киеве разгорелся очередной скандал из-за строительства ТРЦ возле "Лесной"Другие новости
В Национальной опере в Киеве установили уникальное оборудование
В Национальной опере в Киеве установили уникальное оборудованиеКуда пойти
Киевлян предупредили о сильных заморозках
Киевлян предупредили о сильных заморозкахДругие новости

Новости партнеров

Loading...