"Нестандартная схема": в Киеве разоблачили мошенниц по аренде квартир

По всей Украине и в столице, наверно, легче наткнуться на квартирного афериста, чем на само жилье

/ Фото: Сегодня

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Мошенники используют изощренные схемы обмана по аренде квартир, а недавно в Киеве была раскрыта необычная схема, которую возглавляли девушки. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" начальник Печерского управления полиции столицы, полковник Андрей Дуброва.

"Расскажу о недавнем раскрытии мошенничества, которое отличается от многих других нестандартной схемой. Все началось с того, что на улице Эспланадной дельцы арендовали офис и начали там работать. Контора предлагала квартиры в аренду, но само жилье клиентам не показывали. С клиентами подписывали договор, брали с них плату за первый и последний месяцы. То есть речь шла о суммах в 13-14 тысяч гривен с каждого человека. После этого клиенту предоставляли адрес и человек отправлялся в квартиру. Но адреса были нереальными", – рассказал он.

Дуброва отметил, что когда возмущенный клиент возвращался в офис, то ему показывали подписанный им договор, а там написано, что это договор о предоставлении информационных услуг и не более.

"Но в разговоре они предлагали людям квартиры в аренду. То есть было совершено мошенничество. Расследуя это преступление, пришлось делать даже контрольную закупку такой услуги. Пришлось выделять необходимую сумму. В итоге преступление раскрыто, уже подписано более 30 подозрений фигуранткам. Кстати, как оказалось, эти девушки ранее занимались подобным в Харькове, откуда они родом", – добавил начальник печерской полиции.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с начальником Печерского управления полиции: "Угонщика в образе Эркюля Пуаро выдала шляпа".

Отметим, что украинцы теряют тысячи гривен при поисках жилья в аренду, потому что в интернете их поджидают мошенники. Мы выясняли, на что следует обращать внимание и как защититься от аферистов.

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