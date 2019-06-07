Незаконные баннеры и вывески в Киеве: как борются с рекламой на фасадах

За шесть месяцев 2019 года было демонтировано 2540 рекламных средств

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Столичные коммунальщики демонтируют рекламу, которая размещена с нарушением закона. Только в прошлом году было демонтировано 6520 рекламных средств. Об этом сегодня сообщил начальник управления по вопросам рекламы КГГА Александр Смирнов.

"В Киеве идет борьба с незаконно размещенными рекламными конструкциями, особенно в центре города. Нелегальными бывают: баннеры, вывески, транспаранты, конструкции на крышах домов, щиты. Также к рекламным средствам относятся и отдельно стоящие телевизионные экраны и установленные на фасадах зданий. Перечень всех таких конструкций есть в "Порядке размещения рекламы в городе Киеве", – сказал Смирнов.

По его словам, за шесть месяцев 2019 года было демонтировано 2540 рекламных средств, размещенных на улицах Киева, а до конца года планируют убрать еще 8,5 тыс. конструкций.

"Если киевляне видят рекламу, которая закрывает фасад исторического дома, то могут сообщить о нарушении нашим диспетчерам по телефону: (044) 481-47-21", – уточнил он.

Ранее новости "Сегодня" писали, как работает система автодозвона в Киеве в борьбе с незаконной рекламе.

Также сообщалось, что в столице заметили новую рекламу опасных наркотических средств.





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