Незимняя погода: синоптики уточнили прогноз по Киеву

Днем температура воздуха будет в пределах 0...+2 градусов. Такая же температура будет и ночью

/ Фото: Александр Марущак

В Киеве в пятницу, 13 декабря, ожидается сырая и облачная погода. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Днем температура воздуха будет в пределах 0...+2 градусов. Такая же температура будет и ночью.

В Мироновке, Белой Церкви, Борисполе, Вышгороде и Чернобыле днем ожидается +1...+3 градуса. В Фастове днем также будет до +3 градусов, но ночью температура опустится до -1...+1 градуса. В Яготине днем будет 0...+2 градуса, ночью -1...+1 градус.

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Ранее в столице зацвели жимолость и одуванчики.

Напомним, что столичные власти продолжают открывать пункты обогрева для бездомных. Новости "Сегодня" выяснили, где их обустроили, какую помощь там можно получить и есть ли у беспризорных возможность где-то переночевать в теплой постели. Так, в девяти районах столицы открыли уже 21 пункт обогрева. Они работают при районных территориальных центрах и жэках. Преимущественно с девяти утра до шести вечера. Там можно отдохнуть и согреться. А в пункте, который обустроили возле Южного железнодорожного вокзала, можно принять душ и переночевать.

Также мы сообщали, что в ноябре в Киеве среднемесячная температура составляла +4,6 градуса, что выше климатической нормы на 2,5 градуса.

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