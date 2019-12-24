Ночь на 24 декабря в Киеве стала самой теплой за 139 лет

Нынешний декабрь пока еще уступает по количеству температурных рекордов декабрю 2015 года

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Декабрь продолжает бить температурные рекорды в столице. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным метеорологов, 23 декабря температура составила +8,0 °С, что на 0,5 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 2015 года.

По климатической норме такое значение соответствует температуре середины октября.

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Ночь на 24 декабря в Киеве оказалась самой теплой за 139 лет наблюдений. Столбик термометра ночью не опустился ниже 5,7 °С, что на 0,9 °С теплее, чем это было в 2015 году.

Несмотря на чрезвычайно теплую вторую половину декабря, он все же уступает по количеству температурных рекордов декабрю 2015 года, в котором их было 20.

Отметим, за последнюю неделю в Киеве был побит ряд температурных рекордов. Так, 17 декабря в столице был превышен рекорд максимальной температуры воздуха. После полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,4 °С, что на 1,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году.

При этом 16 декабря в Киеве температура воздуха составила +6,6 градуса, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года. По климатической норме такое значение соответствует температуре конца октября.

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