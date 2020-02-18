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Носите с собой документы и не паникуйте: под Киевом начались масштабные учения

18 февраля, 11:42

Антитеррористические учения продлятся до 21 февраля

Фото: facebook.com/pvkshid

Фото: facebook.com/pvkshid

В Белой Церкви и в прилегающих районах Киевской области во вторник, 18 февраля, начались масштабные антитеррористические учения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции региона.

К учениям привлечены подразделения Национальной полиции, Нацгвардии, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Службы безопасности Украины, Вооруженных сил Украины и органов государственной власти.

Жителей Киевской области призвали сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к временным неудобствам и возможным ограничениям, а также напомнили о необходимости заблаговременно планировать свои маршруты, учитывая ограничения.

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Кроме того, также следует соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

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Учения продлятся до 21 февраля.

Ранее Военно-морские силы Украины совместно с авиацией провели учения в Азовском море и отработали слаженность действий в боевой обстановке.

Также в Одесской, Херсонской и Николаевской областях прошли масштабные морские учения НАТО Sea Breeze, в которых также принимала участие Украина.

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учения киевская область антитеррористические мероприятия

Источник: Сегодня

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