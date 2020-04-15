Новая смерть от коронавируса в Киеве: умер 61-летний мужчина

Киевлянин жил на Дарнице и почти ни с кем не общался

В Киеве 15 апреля зафиксирована 12-я смерть от опасного коронавируса – умер мужчина, которому был 61 год. Владимир К. – 1959 года рождения. Проживал в Днепровском районе Киева, в доме по бульвару Верховного Совета. Мужчина нигде не работал, проживал сам. Он никуда не выезжал заграницу и имел ограниченный круг общения.

"Пациент заболел 16 марта. У него першило в горле, был насморк, кашель, высокая температура. К тому же он страдал ожирением. 8 апреля больной обратился к семейному доктору по месту проживания. Ему был поставлен диагноз – двусторонняя полисегментарная пневмония. Пациент был госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу №3. После проведенных исследований 10 апреля у мужчины подтвердился COVID-19. Его перевели в реанимацию Александровской больницы. Умер мужчина 15 апреля", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины.

Напомним, по состоянию на 14 апреля в Киеве зафиксировали 11 смертей от коронавируса. Так, в Александровской больнице 12 апреля умер Александр К., иеромонах Киево-Печерской лавры Нектарий. Ему было полных 73 года. Он не дожил до своего дня рождения буквально четыре дня – родился 16 апреля 1946 года. Мужчина проживал в 34-й келье Лавры на улице Лаврской в Печерском районе столицы. В этот же день там умер 47-летний киевлянин, вернувшийся с семьей из Австрии.

Также мы сообщали, что 10 апреля днем в больнице умер киевлянин Александр Б. – 1962 года рождения. Мужчине на днях диагностировали COVID-19. Ранее в столице 9 апреля была зафиксирована шестая смерть от коронавируса. Как выяснил сайт "Сегодня", от опасной инфекции COVID-19 умерла женщина, которой было 72 года.

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До этого от COVID-19 умер 35-летний Максим Кравченко. За его жизнь несколько недель боролись врачи Александровской больницы. В Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины нам рассказали, что известно про умершего. Он – родом из Днепра, проживал в Дарницком районе столицы на улице Ващенко. В мае ему должно было исполниться 36 лет. У мужчины остались жена и маленький ребенок.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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