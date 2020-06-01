Новая вспышка коронавируса в Киеве: заразились 26 монахинь

В Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса. Об этом сообщил на брифинге 1 июня мэр столицы Виталий Кличко.

Так, вспышка массового заболевания COVID-19 произошла в Свято-Вознесенском Фроловском женском монастыре. Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили всего у 26 служительниц. Из них за минувшие сутки – у 22. За выходные в больницы столицы госпитализировали 8 монахинь.

Монастырь закрыли на карантин. Там сейчас осуществляют дезинфекцию.

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Всего за минувшие сутки в Киеве коронавиурс подтвердили у 58 человек. Из них 11 – медики. Два человека умерли. Всего за период пандемии зафиксировано 68 летальных случаев. Сегодня в Киеве уже 3043 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших 41 женщина в возрасте от 25 до 93 лет и девочка, которой 5 лет. А также 13 мужчин от 23 до 61 года и три мальчика – им 7, 15 и 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 4 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 6 человек. Всего коронавирус преодолели 654 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Подольском районе – 23. В Деснянском – 9 и в Дарницком – 8 случаев", – резюмировал мэр.

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Всего по Украине на 1 июня зафиксировано 24 012 случаев заболевания COVID-19.

Отметим, что с 1 июня в столице открылись детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы. Возобновляют работу также учреждения высшего и профессионально-технического образования для выпускников и абитуриентов. При этом, согласно требованиям Минздрава, Киев не готов к очередному ослаблению карантина.

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