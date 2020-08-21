Новая вспышка коронавируса в столице: заболели жильцы общежития "Киевпастранса"

По состоянию на 21 августа в Киеве зарегистрировано 156 случаев инфицирования коронавирусом, за весь период пандемии заболели 11 328 человек, умерли 158 человек. Сайт "Сегодня" поинтересовался у Олега Рубана, главы Госпродпотребслужбы Киева, сколько новых вспышек коронавируса зарегистрировано в столице.

"Вспышек заболевания очень много по Киеву. Только за сегодняшний день зарегистрировано 60 новых вспышек. Например, большая вспышка из 12 новых случаев зарегистрирована в общежитии коммунального предприятия "Киевпастранс". Там мы уже проводим все противоэпидемиологические мероприятия. Могу сказать, что количество новых вспышек будет и дальше увеличиваться в Киеве. Они будут возникать именно в организованных коллективах, где трудно или невозможно придерживаться противоэпидемиологических правил. И в первую очередь – это общежития с большим количеством людей и организованные детские коллективы", – поясняет сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

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По его словам, есть и хорошие новости. Уже завтра-послезавтра Флоровский женский монастырь будет открыт после четырехмесячного карантина. Напомним, там еще в мае была зафиксирована вспышка инфекции и массово заболели монахини. Монастырь все это время был закрыт на карантин.

Ранее сообщалось о вспышке коронавируса в Институте спецсвязи и защиты информации Национального технического университета "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" (НТУУ "КПИ").

Также новости "Сегодня" писали, как в условиях пандемии в Киеве начнется учебный год в школах и университетах.

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