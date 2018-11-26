"Новопечерские Липки" провели противопожарные учения совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям

26 ноября в жилом комплексе "Новопечерские Липки" прошли совместные учения работников обслуживающей компании и спасательных отрядов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отметил представитель жилого квартала "Новопечерские Липки" Дмитрий Новиков, противопожарные мероприятия являются частью регулярного плана учений и обеспечивают возможность эффективного обучения и отработки действий в условиях, максимально приближенных к реальным. В комплексе прозвучала звуковая сирена оповещения о пожаре, после чего началась эвакуация людей. На место условного чрезвычайного события прибыли спасатели. В ходе учений спасатели эвакуировали человека с балкона 25 этажа жилого дома.

"В данном жилом комплексе установлено голосовое оповещение, которое сообщает людям о возникновении пожара, а также указывает пути эвакуации. Если бы у нас было больше таких оповещений, то, думаю, люди смогли бы самостоятельно эвакуироваться до прибытия пожарно-спасательных подразделений", — подчеркнул заместитель начальника 1-й пожарно-спасательной части Киева Александр Рыхлик.

Представители ГСЧС высоко оценили функционирующую в "Новопечерских Липках" противопожарную систему. Администрация управляющей компании "Новопечерских Липок" заверила, что такие тренинг-учения станут регулярными и позволят поддерживать безопасность в комплексе.