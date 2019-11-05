NOVUS запускает Viber Бот

Теперь каждый покупатель NOVUS сможет мгновенно узнавать актуальную информацию, новости и акции сети, а также следить за своими покупками

Сеть NOVUS запустила Viber чат-бот. Он объединит в себе дисконтную карту, информационный центр с новинками и акциями и возможность получить ответы на вопросы клиентов. NOVUS бот можно будет найти в паблик аккаунтах Viber и присоединиться к нему.

Смарт-платформа NOVUS Viber бот будет функционировать на базе Corezoid. Облачная операционная система решает вопросы любой сложности в режиме реального времени и служит надежным защитником персональных данных пользователей.

Еще одним приятным бонусом чат-бота станет сканер цен. Чтобы узнать стоимость товара, уже не нужно искать локальные сканеры. Смарт-помощник позволит отсканировать штрих-код товара и получить полную информацию о стоимости продукта в сети магазинов NOVUS.

К тому же, виртуальная карта дает возможность отказаться от пластика и не носить карточку с собой. А еще это забота об окружающей среде, ведь для своего изготовления карта не требует использования бумаги или пластика.

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Новый покупатель получает карту сети NOVUS без порогов и условий, указав просто дату своего рождения. Покупатели, у которых есть карта, при регистрации просто указывают номер или сканируют штрих-код.

Каждый покупатель сможет написать в NOVUS Viber о том, что его волнует, вдохновляет, и получит оперативный ответ.

NOVUS Viber бот – это лишь первый шаг в диджитал-планах компании. В будущем можно ожидать расширения функционала кибер-помощника с учетом жизненного цикла покупателя и анализа его покупательских предпочтений. Четкий контроль затрат, только актуальные предложения, укрепление защиты информации, разработка уникальных акционных кампаний – все это возможно с NOVUS Viber бот.

Плюсы NOVUS Viber бот:

Получение цифровой карты без скачиваний гигабайтных приложений.

Простая в использовании, универсальная (предоставляется всем, независимо от суммы чека) и удобная. NOVUS оборудовал кассовые места специальными сканерами, которые позволят считывать электронную карту.

Позволяет отслеживать расходы, узнавать информацию о последних чеках, управлять личными данными, контролировать бонусы на счету.

Быстрая ссылка на NOVUS Viber бот http://tinyurl.com/y2q3kuco

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