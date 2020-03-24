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Новые ограничения в Киеве – закрывают ларьки с кофе и вводят "масочный режим"

24 марта, 18:48

Мила Князьская-Ханова

В админздания и производственные помещения больше не пустят без маски

Киев усиливает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. В частности, речь идет о запрете работы МАФов по реализации шаурмы, приготовлению и продаже кофейных напитков, а также реализации в торговых точках алкогольных напитков на разлив. Об этом говорится в протоколе постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, в столице вводится обязательный "масочный режим" для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте. Обеспечить внедрение "масочного режима" должны Национальная полиция и районные в городе Киеве государственные администрации. Полный список ограничений – в протоколе по ссылке.

Городская власть обратилась к Национальной академии медицинских наук Украины с просьбой направить в столичные больницы инфекционистов, специалистов эпидемиологического направления и специалистов по лабораторной диагностике. Их помощь необходима для принятия своевременных мер по оказанию квалифицированной медицинской помощи лицам, заболевших COVID-19.

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"Решения постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций являются обязательными для исполнения органами государственной власти и органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории города Киева", – отметили в КГГА.

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Напомним, что с 17 марта в столице не работают кафе, бары, рестораны, театры, кинотеатры, ТРЦ, магазины, рынки и ярмарки, спортивные комплексы, бассейны. Также были отменены концерты и другие массовые мероприятия. Не лучше ситуация и в других крупных городах, где карантин также ударил по бизнесу.

При этом экономические эксперты говорят, что из-за карантина Украина потеряет 2-5% своего ВВП. Как Кабмин реагирует на ситуацию, смотрите на видео:

До улучшения эпидемической ситуации в столице запрещается пользоваться детскими и спортивными площадками, расположенными в парках и скверах и на придомовых территориях. Столичная власть призывает киевлян оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости, а также ответственно соблюдать ряд рекомендаций, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев КГГА карантин ограничения

Источник: Сегодня

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