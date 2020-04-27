Новые смерти от коронавируса в Киеве: болезнь не щадит пенсионеров и семейные пары

Три последние жертвы были старше 70 лет, а у одного из мужчин недавно от COVID-19 умерла жена

В Киеве уже зафиксировано 23 смерти от COVID-19. Трое последних умерших от опасной инфекции – пенсионеры, которые страдали на другие заболевания, в том числе пневмонию.

Так, Николаю Б. было 84 года. Он проживал в Оболонском районе на проспекте Героев Днепра.

"Мужчина был госпитализирован 18 апреля в Киевскую городскую клиническую больницу №9. Быстрые тесты, которые ему сделали оказались негативными. Только тест ПЦР проведенный 19 апреля показал позитивный результат на COVID-19. У мужчины было заболевание почек и другие сопутствующие болезни. 24 апреля он умер в больнице", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины.

Там отмечают, что вместе с пенсионером проживает его дочь – она пока здорова.

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Анатолий С. только 1 апреля отметил свой 70 день рождения, он 1950 года рождения. Проживал в Святошинском районе на улице Жолудева.

"19 апреля мужчину госпитализировали в приемное отделение Киевской городской клинической больницы №12. Диагноз – повторный острый инсульт. Проведенные быстрые тесты показали негативный результат. Его поместили в отделение неврологии в одноместную палату. 22 апреля пациента дообследовали, и он проходил лечение в отделении неврологии. После повышения температуры до +38,5 градусов и рентгенографии, которая подтвердила двухстороннюю полисегментарную пневмонию пациента перевели в отдельную палату анестезиологии и интенсивной терапии. В тоже день был получен позитивный результат на COVID-19. Увы, мужчина умер вечером 24 апреля. У него осталась жена и дочь", – рассказали в Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины.

81-летний Борислав В. проживал в Шевченковском районе Киева на улице Ольжича. 17 апреля от COVID-19 умерла его жена.

"Мужчина заболел 28 марта. Лечился дома. После смерти жены, его 18 апреля госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №9, в тяжелом состоянии. Мужчина умер 26 апреля. Отметим, что у него остались сын, невестка и двое внуков. У всех подтвержденный COVID-19. Они проходят лечение дома в самоизоляции", – рассказали в Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины.

Как отмечают в департаменте здравоохранения КГГА, сейчас с диагнозом "пневмония" на стационарном лечении находятся более 400 киевлян. Для больных пневмонией введено обязательное ПЦР-тестирование. Положительный результат на COVID-19 находят у более 15 процентов заболевших.

Напомним, в Киевской области пока что 570 случаев COVID-19. Всего умерли 13 человек, один летальный случай зарегистрирован за минувшие сутки – умер 42-летний мужчина из Украинки. Также новости "Сегодня" писали о ситуации в общежитии в Вишневом, где коронавирусом заразились как минимум 78 человек.

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Также мы рассказывали, как будут хоронить умерших от коронавируса в Киеве.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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