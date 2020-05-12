Новые смерти от коронавируса в Киеве: четыре человека умерли в одном районе

В Киеве от COVID-19 погибли уже 39 человек

В Киеве уже зафиксировано 39 смертей от коронавируса. За выходные только в одном Соломенском районе умерли четыре человека.

Владимиру К. было 60 лет. Он проживал на улице Выборгской в Соломенском районе Киева.

"23 апреля мужчина был госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу №9. 28 апреля у него был подтвержден диагноз COVID-19. 9 мая мужчина скончался. Он проживал сам", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском городском лабораторном центре.

Надежде Л. было 70 лет. Она проживала в Соломенском районе по улице Генерала Геннадия Воробьева.

"Женщина заболела 30 апреля и была госпитализирована в Александровскую больницу. За ее жизнь боролись врачи. Увы, она скончалась 9 мая", – рассказали в лабораторном центре.

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Маргарите К. 26 июля должен был исполниться 51 год. Она проживала в частном доме по улице Мостовой в Соломенском районе Киева.

"Женщина заболела 28 апреля. Была госпитализирована в Киевскую городскую клиническую больницу №8 с пневмонией. Там проходила лечение и умерла 9 мая. Женщина проживала сама", – добавляют в городском лабораторном центре.

Станислав С. 7 июня должен был отметить 51-ый день рождения. Он проживал на улице Гарматной в Соломенском районе.

"У мужчины был инсульт. Он проходил лечение в Киевской городской больнице №12. Мужчина умер в больнице 7 мая. У него остались двое детей. Они здоровы", – добавляют в Киевском городском лабораторном центре.

Виктору Б. было 60 лет. Он проживал на улице Степана Олейника в Дарницком районе Киева. Мужчина работал водителем в одном из коммунальных предприятий столицы.

"Он проходил лечение в Киевской городской клинической больнице №4. Госпитализирован 29 апреля. Умер 11 мая", – рассказывают в Киевском городском лабораторном центре.

Николаю З. 23 июля должен был исполниться 61 год. Он проживал на улице Петра Запорожца в Днепровском районе Киева.

"Он заболел 5 мая. У мужчины был сахарный диабет, он имел инвалидность. 9 мая его госпитализировали в Киевскую городскую больницу №3. После подтверждения диагноза COVID-19, больного перевели в инфекционную больницу №4. Мужчина умер 11 мая", – рассказали в Киевском городском лабораторном центре.

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Напомним, что в Киеве на 12 мая зафиксировано 1930 случаев инфицирования коронавирусом. В Киевской области уже 1023 случая, из них 93 ребенка и 160 медицинских работников. За последние сутки выявлено 23 новых случая. За время пандемии умерли 22 человека: 7 случаев – Киево-Святошинский р-н (г. Вишневое, с. Святопетровское, с. Гатное, с. Тарасовка, с. Крюковщина), 2 случая – Макаровский р-н (с. Мостыще, с. Почепин), 1 случай – г. Белая Церковь, 1 случай – г. Фастов, 1 случай – г. Васильков, 2 случая – Васильковский р-н, 1 случай – Ставищенский р-н, 1 случай – г. Украинка, 3 случая – Обухов, 1 случай – Бровары, 2 случая – Броварской р-н. За сутки зафиксировано два летальных случая.

Всего в Украине зафиксировано 16 023 случая заболевания COVID-19. За сутки было обнаружено 375 новых зараженных, тогда как вчера, 11 мая, – 416.

Отметим, что с 12 мая в Киеве ослабили карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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