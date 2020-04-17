Новые смерти от коронавируса в Киеве: пенсионерка и 40-летний монах

В Киеве зарегистрированы две новые смерти от COVID-19. От опасной инфекции умерли уже 15 киевлян. Новая жертва от COVID-19 – в Киево-Печерской Лавре. Николай М. – монах, ему было всего 40 лет. Проживал в Печерском районе на улице Лаврской, 15, корпус №64.

"Мужчина заболел 10 апреля, когда заметил сухой кашель с выделением слизи коричневого цвета. 11 апреля у него началась сильная отдышка, боль в области груди, выделения слизи розового цвета во время кашля. Вечером 13 апреля, на карете скорой помощи, мужчину привезли в санитарно-пропускной пункт инфекционного отделения Александровской больницы с температурой 37,7. 14 апреля он был госпитализирован в первое инфекционное отделение Александровской больницы. В тот же день его перевели в реанимацию. Позитивный результат на COVID-19 у него был подтвержден 13 апреля. Болезнь протекала с осложнениями – негоспитальная тотальная двухсторонняя пневмония, легочная недостаточность третьей степени. У мужчины были сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь второй степени с осложнениями. Монах скончался сегодня, 17 апреля, в 3:40 утра", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины.

Еще одна жертва коронавируса – киевлянка Елена В.,1938 года рождения. Она проживала в жилом доме на улице Ольжича в Шевченковском районе столицы.

"Пенсионерка заболела 28 марта. Основные симптомы – температура +38, кашель, слабость, отдышка. Женщина обратилась в Киевскую городскую клиническую больницу№9 6 апреля. Ей был поставлен предварительный диагноз пневмония – COVID-19 оставался под вопросом. 8 апреля позитивный диагноз на коронавирус подтвердился. Увы, 82-летняя женщина умерла сегодня утром в 5:25 в реанимации больницы №9", – рассказали в Киевском городском лабораторном центре.

По словам медиков, женщина контактировала со своим мужем. Сейчас он проходит лечение в больнице.

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Напомним, 15 апреля была зафиксирована 12-я смерть от опасного коронавируса – умер мужчина, которому был 61 год. Владимир К. проживал по бульвару Верховной Рады в Днепровском районе. Он нигде не работал, проживал один, не выезжал заграницу и имел ограниченный круг общения.

Страшная болезнь уносит жизни и молодых людей. От COVID-19 в Киеве умер 35-летний Максим Кравченко. За его жизнь несколько недель боролись врачи Александровской больницы. В Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины нам рассказали, что известно про умершего. Он – родом из Днепра, проживал в Дарницком районе столицы на улице Ващенко. В мае ему должно было исполниться 36 лет. У мужчины остались жена и маленький ребенок.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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