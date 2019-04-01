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Новые сюрпризы от погоды: на Киев надвигается шквал

Сегодня, 11:32

До конца дня 1 апреля в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с

Фото: Getty Images
Новые сюрпризы от погоды: на Киев надвигается шквал //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6e5/56b/5c86e556bfd81.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6e5/56b/5c86e556bfd81.jpg Другие новости До конца дня 1 апреля в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве в понедельник, 1 апреля.

"В ближайший час и до конца дня 1 апреля порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый)", – сообщает КГГА, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призвало жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра следует укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. нужно немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, что весна в Киеве практически каждую неделю преподносит жителям и гостям столицы сюрпризы. Так, в начале марта город накрыл мощнейший ураган, который наделал немало бед. А на прошлой неделе в столице наблюдалась настоящая метель.

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Тег Киев, погода, ветер, весна, шквал, апрель

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