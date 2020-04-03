Новые жертвы коронавируса в Киеве: что известно про умерших киевлянок

Коронавирус в Киеве унес еще две жизни. 2 и 3 апреля его жертвами стали две киевлянки. Сайт "Сегодня" узнавал, что известно о двух умерших от инфекции женщинах, которым было 56 и 69 лет. В Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины нам рассказали подробности их лечения.

Одна из умерших – Ольга П., 1963 года рождения. Она проживала в доме на улице Елены Телиги в Шевченковском районе. Киевлянка жила одна, у нее остался брат, который зарегистрирован и проживал по другому адресу.

"Женщина заболела 23 марта. До этого с 12 по 20 марта она находилась на стационарном лечении в неврологическом отделении больницы №9. За помощью медиков не обращалась. У нее была высокая температура, сухой кашель, слабость в теле, одышка. 29 марта ей вызвали скорую помощь. Предварительный диагноз – грипп, пневмония. В тот же день женщину госпитализировали в городскую клиническую больницу №5. Позже исследования подтвердило позитивный анализ на COVID-19. Женщина скончалась сегодня утром в 4:30", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины.

Вторая – Валентина Б.,1951 года рождения. Она проживала в Днепровском районе на улице Радужной. У пенсионерки осталась дочь, которая проживает отдельно.

"Женщина заболела 31 марта – одышка, температура +38, боль в области груди. В тот же день вечером, ее госпитализировали в кардиологическое отделение Киевской городской клинической больницы №5. С диагнозом – послеинфарктный кардиосклероз и двухсторонняя пневмония. После проведения лабораторного исследования у нее был выявлен COVID-19. Два месяца до этого пенсионерка пребывала в реабилитационном центре после инфаркта. Женщина скончалась днем 2 апреля", – рассказали нам в Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины. В тренде "Люди есть хотят, открывай": в Киеве с утра штурмовали рынки. Репортаж "Сегодня". Видео

Всего в столице жертвами COVID-19 по состоянию на 3 апреля уже стали три человека. Напомним, первым умер-70 летний мужчина, который проживал в Соломенском районе на улице Питерской. Всего на данный момент в столице коронавирусом заразились 189 человек, из которых 28 – за минувшие сутки. В медицинские учреждения столицы госпитализировали 13 больных. Другие – на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей. 12 человек выздоровели.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения выступает за введение ужесточения карантина для населения, чтобы как можно мягче пережить пик коронавируса в Украине, который прогнозируется на вторую половину апреля.

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