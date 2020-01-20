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Новый год для гориллы: старожил Киевского зоопарка получил сладкий сюрприз

20 января, 20:35

Александр Марущак

Тони получил со своей родины новогодний подарок

В Киевском зоопарке показали необычный подарок, который их отметивший летом 45-летие воспитанник горилла Тони получил от своих друзей из Германии на новогодние и рождественские праздники.

"Тонику пришла посылка в яркой коробке. Там был новенький плед и полкило изюма. Нашему Тони очень понравился подарок. Он со специальным карманчиком в котором можно прятать изюм, а также с специальной чесалкой", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском зоопарке.

Там отмечают, что им часто передают подарки для животных, присылают мед и орехи. А для гориллы Тони этот подарок вдвойне приятен, поскольку он родился в Германии.

Напомним, в прошлом году Киевскому зоопарку выполнилось 110 лет. Нынешний директор Кирилл Трантин говорит, что сейчас они внедряют опыт английских зоопарков, которые уже не гонятся за высоким посещением или большим количеством животных.

Об истории, программе реконструкции и "звездах" столичного зверинца, одной из которых считается и Тони, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

А в октябре обитатели зоопарка отпраздновали Хеллоуин. Особенно этому были рады звери, которые очень любят лакомиться яркими и спелыми тыквами.

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Новый год обезьяна зоопарк киевский зоопарк горилла

Источник: Сегодня

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