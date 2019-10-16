Новый год в Киеве: на Подоле откроют огромный каток и пройдет фестиваль диджеев

В этом году на Подоле праздник будет посвящен гончарной культуре Опошни и Полтавской области

Архивное фото / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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В Киеве на Контрактовой площади к Новому году готовят насыщенную программу празднований. Так, концерты на Подоле будут ежедневными, также установят огромный каток и проведут фестиваль диджеев. Об этом "Сегодня" рассказал куратор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

"В этом году на Подоле праздник будет посвящен гончарной культуре Опошни и Полтавской области. Там можно будет увидеть керамические изделия, детские игрушки: свистки и лошадки. В стилистике Опошни будет украшена елка и многочисленные фотозоны вокруг нее. Кроме прочего на Контрактовой площади пройдет фестиваль диджеев, построим и запустим красивейший огромный каток. Его площадь составит тысячу метров", – сообщил Добруцкий.

Напомним, что в прошлом году Контрактовая площадь на Новый год была украшена в стилистике работ Марии Примаченко, а в позапрошлом году – в стиле яркой Яворовской игрушки.

Традиционно на Софийской и Контрактовой площадях появятся новогодние домики, где можно будет купить еду, горячий глинтвейн и сувениры.

Как в прошлом году устанавливали главную елку страны и украшали ее игрушками, смотрите в нашем сюжете:

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