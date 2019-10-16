Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,79
27,28

Новый год в Киеве: на Подоле откроют огромный каток и пройдет фестиваль диджеев

16 октября, 11:51

Александр Марущак

В этом году на Подоле праздник будет посвящен гончарной культуре Опошни и Полтавской области

Архивное фото

Архивное фото / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Реклама

В Киеве на Контрактовой площади к Новому году готовят насыщенную программу празднований. Так, концерты на Подоле будут ежедневными, также установят огромный каток и проведут фестиваль диджеев. Об этом "Сегодня" рассказал куратор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

"В этом году на Подоле праздник будет посвящен гончарной культуре Опошни и Полтавской области. Там можно будет увидеть керамические изделия, детские игрушки: свистки и лошадки. В стилистике Опошни будет украшена елка и многочисленные фотозоны вокруг нее. Кроме прочего на Контрактовой площади пройдет фестиваль диджеев, построим и запустим красивейший огромный каток. Его площадь составит тысячу метров", – сообщил Добруцкий.

Напомним, что в прошлом году Контрактовая площадь на Новый год была украшена в стилистике работ Марии Примаченко, а в позапрошлом году – в стиле яркой Яворовской игрушки.

Традиционно на Софийской и Контрактовой площадях появятся новогодние домики, где можно будет купить еду, горячий глинтвейн и сувениры.

Как в прошлом году устанавливали главную елку страны и украшали ее игрушками, смотрите в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев Новый год подол празднование контрактовая площадь

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Минута позитива: в Киевском метро девушка устроила яркие танцы, видео
Минута позитива: в Киевском метро девушка устроила яркие танцы, видеоДругие новости
В Киеве выпал мокрый снег: видео
В Киеве выпал мокрый снег: видеоДругие новости
В столичной подземке молодая пассажирка устроила импровизированный танец: видео
В столичной подземке молодая пассажирка устроила импровизированный танец: видеоДругие новости
На левом берегу Киева появился опасный маньяк
На левом берегу Киева появился опасный маньякДругие новости
Украинские флаги и боевые волынки: как в Киеве прошел Марш УПА: опубликованы фото
Украинские флаги и боевые волынки: как в Киеве прошел Марш УПА: опубликованы фотоДругие новости
Австралиец пытался с помощью взятки незаконно въехать на территорию Украины
Австралиец пытался с помощью взятки незаконно въехать на территорию УкраиныУкраина

Новости партнеров

Loading...