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"Новый монстр" vs "Украшение Подола": киевляне обсуждают фасад нового дома на Сагайдачного

27 июля, 16:44

Наталья Руда Наталья Руда

Часть киевлян оценила предложенную архитектуру как "свежее дыхание", однако другая часть раскритиковала ее

На столичном Подоле, на улице Сагайдачного, 18, открыли фасад ресторанно-офисного комплекса с апартаментами, который проектировало харьковское архитектурное бюро, занимавшееся не так давно проектом нашумевшего Театра на Подоле. В Сети уже разгорелась дискуссия по поводу внешнего вида нового дома.

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Как пишет The Village Украина, в здании общей площадью около 6500 квадратных метров, предусмотрены коворкинг, концерт-холл, офисные помещения, заведения питания и гостиничные апартаменты. По словам архитекторов, проекта, здание является воплощением новой функциональности.

При этом представленный в историческом центре фасад ЖК, заявленный как "попытка новых сценариев интерпретации контекстуальности", уже разделил мнения киевлян. Часть жителей столицы высказывает положительные отзывы о новом здании, называя его "свежим дыханием" и "современным украшением "Подола", однако другая часть уже окрестила дом "новым монстром" и "сараем", шутя, что по кирпичам фасада будут лазить руферы.

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Кроме того, обсуждение дома в социальных сетях затронуло и тему общей запущенности Подола.

Напомним, что здание Театра на Подоле, спроектированное командой харьковского архитектора Олега Дроздова, называли примером безвкусицы, "киоском", "саркофагом" к блоку ЧАЭС и даже "крематорием".

При этом нашумевший Театр на Подоле стал номинантом на премию имени Миса ван дер Роэ.

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Киев скандал подол сагайдачного

Источник: Сегодня

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