"Новый монстр" vs "Украшение Подола": киевляне обсуждают фасад нового дома на Сагайдачного

На столичном Подоле, на улице Сагайдачного, 18, открыли фасад ресторанно-офисного комплекса с апартаментами, который проектировало харьковское архитектурное бюро, занимавшееся не так давно проектом нашумевшего Театра на Подоле. В Сети уже разгорелась дискуссия по поводу внешнего вида нового дома.
Как пишет The Village Украина, в здании общей площадью около 6500 квадратных метров, предусмотрены коворкинг, концерт-холл, офисные помещения, заведения питания и гостиничные апартаменты. По словам архитекторов, проекта, здание является воплощением новой функциональности.
При этом представленный в историческом центре фасад ЖК, заявленный как "попытка новых сценариев интерпретации контекстуальности", уже разделил мнения киевлян. Часть жителей столицы высказывает положительные отзывы о новом здании, называя его "свежим дыханием" и "современным украшением "Подола", однако другая часть уже окрестила дом "новым монстром" и "сараем", шутя, что по кирпичам фасада будут лазить руферы.
Кроме того, обсуждение дома в социальных сетях затронуло и тему общей запущенности Подола.
Напомним, что здание Театра на Подоле, спроектированное командой харьковского архитектора Олега Дроздова, называли примером безвкусицы, "киоском", "саркофагом" к блоку ЧАЭС и даже "крематорием".
При этом нашумевший Театр на Подоле стал номинантом на премию имени Миса ван дер Роэ.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк