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Новый мост со стеклянным полом в центре Киева закрыли на ремонт: видео

13 июня, 14:31

Переправу обещают открыть в пятницу, 14 июня, в 16:00

Фото: Информатор

В Киеве в четверг, 13 июня, полностью закрыли пешеходный мост ведущий от Владимирской горки к Крещатому парку, на котором сразу же после открытия треснуло несколько стекол. С двух входов установили ограждения с надписью "регламентные работы".

На месте дежурит муниципальная охрана, которая поясняет людям, что вход на переправу временно закрыт. Также здесь появилось несколько десятков рабочих.

"Мостик перекрыли ради замены верхних защитных стекол, на бронированные, а также нанесение постоянной разметки для раздления пешеходной и велосипедных зон", – рассказали нам в пресс-службе КГГА.

Переправу обещают открыть в пятницу, 14 июня, в 16:00.   

Напомним, что перед открытием моста на стеклянном полу прыгал мэр Киева Виталий Кличко со своим братом Владимиром, демонстрируя надежность пререправы. Впрочем, буквально сразу после открытия со стеклянным полом начались проблемы. Так, первое треснувшее стекло посетители заметили уже на следующий день после открытия переправы. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. На место ЧП прибыла полиция, а в КГГА заявили, что выясняют причину появления трещин.

Затем появилась версия, что повреждения были нанесены твердым предметом — молотком или гантелью. В обоих случаях пострадала лишь защитная пленка. Рабочие сняли ее и показали, что бронированное стекло целое. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что имеет место диверсия, и к виновным будет применено самое строгое наказание. Он пообещал, что существующую систему видеонаблюдения на мосту расширят за счет дополнительных камер под переправой.


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Тег Киев, мост, Владимирская горка

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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