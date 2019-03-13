Новый пешеходный мост в Киеве: как проходит стройка

Люди гуляют под кранами и бурами, несмотря на опасность и запрет

Фото: Виталий Лазебник

Новый пешеходный мост в Киеве: как проходит стройка Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8a7/2f0/5c88a72f0fc24.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8a7/2f0/5c88a72f0fc24.jpg 2019-03-13T08:48:11+02:00 Другие новости Люди гуляют под кранами и бурами, несмотря на опасность и запрет

В Киеве полным ходом идет строительство пешеходно-велосипедного моста от Владимирской горки до Крещатого парка, который власти обещают открыть ко Дню Киева. "Сегодня" побывали на масштабном строительстве и узнали, что проект обойдется городу дороже чем в 260 млн грн, как планировалось.

Работы по возведению моста ведутся на нескольких участках: парк Владимирская горка, Крещатый парк и склон под ним. На верхней террасе парка, недалеко от памятника князю Владимиру, уже сделана бетонная платформа для будущего моста. Для ее монтажа был снят двухметровый слой склона. Отсюда будет начинаться переправа длиной в 210 метров с обзорными площадками и прозрачным полом.

Мостик для туристов. Власти обещают, что построят новый пешеходно-велосипедный мост к концу мая. Фото: В. Лазебник

Склон Владимирского спуска возле арки Дружбы народов напоминает огромный муравейник со строительной техникой. Тут частично ограничен проезд автотранспорта, а также проход пешеходов возле здания филармонии. Из-за монтажа опор будущего моста перекрыта и лестница, ведущая к памятнику Магдебургскому праву. Однако люди свободно проходят по ней, несмотря на запрет. А ведь прямо над ней нависают огромные краны, буровые машины.











Кстати, возле ступеней мы увидели остатки фундамента лестницы, построенной в 1915 году: их обнаружили строители, когда срезали грунт со склона.

Проход к арке Дружбы народов частично ограничен. К ней нагнали спецтехнику.

Лестница. Некоторые киевляне хотят под кранами, рискуя жизнью. Фото: В. Лазебник

"Здесь будет заканчиваться мост. Начальство говорит, что успеем ко Дню Киева, но когда начнется монтаж пролетов моста, нам пока не говорят", — рассказал нам один из рабочих.

Склон под Крещатым парком сейчас разрыт строительной техникой. Его будут укреплять, чтобы избежать угрозы оползня. Склоны должны укрепить лесом из более чем 400 свай. Напомним, что строительство переправы для туристов и велосипедистов было оценено в 260 млн грн, но в мэрии говорят, что из-за необходимости проведения дополнительных укрепительных работ стоимость строительства моста может увеличиться.

"Сейчас работы по возведению моста ведутся по графику. Повышение стоимости работ будет. Но на сколько подорожает проект — на десять миллионов гривен или на сто, мы сможем сказать после проведения экспертизы. Подорожает из-за дополнительных работ. Мы получили предписание укрепить здание столичной филармонии. В трех местах нужно будет построить новые подпорные стенки", — сообщили "Сегодня" в КГГА.

Склоны. Из-за строительства подпорных стен проект подорожает. Фото: В. Лазебник

Напомним, в столице активно строят пешеходный мост, который соединит Владимирскую горку с площадкой под Аркой дружбы народов. У него будет четыре опоры, две из них примыкают к склонам Крещатого парка и Владимирской горки, еще две – к Владимирскому спуску. В районе будущих опор сейчас находятся стройплощадки, спецтехника стоит за зеленым забором под аркой, возле памятника Владимиру и рядом с входом на лестницу, ведущей к колонне Магдебургского права в начале Владимирского спуска.

Как сообщалось, заместитель главы КГГА уверен, что объект будет сдан в срок, ко Дню Киева. Проектом предусмотрена установка систем видеонаблюдения, которая будет следить за сохранностью памятников и сооружений, освещение, установка мусорных урн, лавочек и двух подзорных труб. Запланирован и посев около 500 квадратных метров газона, а вот сколько срубят деревьев ради строительства нового моста, в мэрии пока не говорят.

Отметим, что в конце лета в Киеве начнут строить еще один новый мост – для автомобилей. Он появится на месте Шулявского путепровода, который начнут сносить в конце этой недели.

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АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.