Новый учебный год в Киеве: какие новшества ждут учеников и родителей

В этом учебном году за парты в столичных учебных общеобразовательных учреждениях сядут 285 тысяч детей

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Сегодня в школах Киева начинается новый учебный год. Какие новшества ждут учеников, родителей и педагогов, выяснили "Сегодня".

Сегодня за парты в столичных школах сядут 285 тысяч учеников. В КГГА говорят, это на 12 тысяч больше, чем в предыдущем году. В то же время количество первоклассников в этом году уменьшилось на полторы тысячи — впервые пойдут в школу всего 32,8 тыс. малышей. Больше всего первоклашек в школах Дарницкого района. Среди рекордсменов — школы №314 на ул. Княжий Затон, №329 "Логос" на Урловской и Славянская гимназия на ул. Драгоманова.

"Тут открыто 8 классов на параллели", — отметила глава департамента образования КГГА Елена Фиданян.

Но в 43 школах открыто всего по одному первому классу. Меньше всего первоклашек в школах №150 на ул. Пироговский шлях и №114 на ул. Кирилловской.

Этой осенью все столичные школьники должны получить новые пластиковые электронные ученические вместо картонных книжечек — они будут необходимы детям для бесплатного проезда в транспорте после того, как окончательно заработает е-билет, с 31 октября. В КГГА обещали, что с начала учебного года их можно будет заказать в "личном кабинете киевлянина" на портале my.kyivcity.gov.ua. Но эта функция там пока так и не заработала.

"Мы технически готовы, но Киеврада должна выделить средства на печать новых ученических. Поэтому назвать точную дату, когда можно будет их заказать, пока не могу. Когда вопрос с финансированием решится, в "личном кабинете киевлянина" родителям нужно будет внести данные и фото ребенка", — говорит глава департамента коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Напомним, е-ученические выдадут бесплатно, но при утере и повторном заказе за них придется родителям платить со своего кармана.

Накануне учебного года шли горячие дискуссии и по поводу непривитых детей. Из-за сложной эпидситуации стоял вопрос, пускать таких в школы или нет. В итоге замглавы КГГА Валентин Мондриевский огласил вердикт:

"Мы не будем запрещать невакцинированным детям посещать школу. Но при повышении уровня заболеваемости будем вынуждены таких школьников переводить на дистанционную форму обучения".

Напомним, в прошлом году Министерство образования и науки совместно с МОЗ выдало указ, в котором говорится, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады. Соответствующий документ с подписями Ульяны Супрун и Лилии Гриневич был разослан председателям областных и Киевской городской государственной администрации.

При этом Верховный суд Украины ранее окончательно постановил, что ребенок без обязательных прививок не может посещать садик.

Ранее новости "Сегодня" писали о самых старых школах столицы, которые функционируют и сейчас.

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