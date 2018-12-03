Ноябрь в Киеве в этом году стал самым холодным месяцем в XXI веке

В Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского рассказали, чем отличилась прошедшая календарная осень в столице. По данным наблюдений метеостанции ЦГО на проспекте Науки, средняя температура воздуха осени составила +9,4°С, что на 1,4°С выше климатической нормы. В течение сезона было зафиксировано 8 температурных рекордов.

"Метеорологическая осень оказалась короткой и продолжалась с 23 сентября по 12 ноября – лишь 51 день, а самой короткой остается осень 1919 года – тогда она продолжалась только 31 день. Самым холодным днем осени было 30 ноября, когда минимальная температура под утро опустилась до 11,4 градусов мороза. А самым жарким – 3 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла + 31,9°С", – сообщают в обсерватории.

Осадков осенью в Киеве выпало 95 мм, 71% климатической нормы. Недобор зафиксировали в ноябре (37% климатической нормы) и октябре (51%).

Что касается последнего месяца осени, ноября, то после марта он оказался первым месяцем в этом году со среднемесячной температурой ниже климатической нормы и вообще самым холодным в XXI веке.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что 4 и 5 декабря киевлян ждет оттепель, которая "съест" большую часть снега. Сегодня же небо будет затянуто облаками, осадков не ожидается.

Кроме того, 16 октября был побит исторический температурный рекорд. На 15:00 температура воздуха в Киеве составила +23 °С. До этого самая высокая температура для 16 октября в Киеве была +22,3 °С в 1916 году.