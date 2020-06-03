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Ножи, баллончики и пистолеты: что киевляне пытались пронести в суд (фото)

3 июня, 15:40

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

С начала года у людей, приходящих в суд, забрали 4 тысячи опасных предметов

С начала года более 4 тысячи опасных предметов забрали на входе в судебные учреждения Киева и области охрана суда, рассказали в службе судебной охраны.

Так, при входе сотрудники Службы судебной охраны осуществляют пропускной режим и с помощью специальных технических средств проводят поверхностный осмотр всех посетителей судебных органов, чтобы не допустить проноса в здание опасных предметов.

Большинство граждан добровольно оставляют запрещенные предметы в специальных шкафах, а по завершению судебных слушаний забирают их.

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Только за май 2020 года в судебные учреждения столицы и области не допущено проноса 491 опасного предмета, среди которых 75 единиц травматического оружия, 287 ножей и различных колюще-режущих предметов, 123 газовых баллончиков, 6 электрошокеров. Всего с начала года, предупреждено пронос 4622 опасных предметов в судебные учреждения Киева и Киевской области.

Ранее мы писали, что в Киевской области гражданка пыталась пронести в суд декоративного хорька. Однако охранники не пропустили в здание владелицу с животным. Учитывая, что специальных клеток для домашних животных у входа в судебное учреждение не предусмотрено, женщине было предложено оставить дома своего любимца и прийти в суд уже без него.

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суд оружие охранники пропускной режим

Источник: Сегодня

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