"Ну и новости!": о чем шутили в Киеве 1 апреля

В соцсетях рассказывали о переименовании станций и "летающем" пианино

Родина-мать 1 апреля "ушла под снос". Фото: facebook.com/Denys.Bezliudko.Editor.

"Ну и новости!": о чем шутили в Киеве 1 апреля Мила Князьская-Ханова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/281/bbe/5ca281bbee71f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/281/bbe/5ca281bbee71f.jpg 2019-04-02T00:28:33+03:00 Другие новости В соцсетях рассказывали о переименовании станций и «летающем» пианино

В Киеве отшумело 1 апреля – день, когда можно шутить даже в новостях. Чем и воспользовались столичные паблики. Даже серьезные чиновники не остались в стороне, порадовав киевлян забавными небылицами. "Сегодня" собрали подборку первоапрельских новостей, в которых "засветился" Киев.

Переименование станций метро

С утра страница "Клуб Коренного Киевлянина" удивила киевлян новостью о грядущем переименовании двух станций столичной подземки.

"Киеврада сегодня приняла решение о переименовании станции метро "Лыбидская" в метро "Героїв УПА", и метро "Арсенальную" в "Героїв Крут", – говорилось в сообщении.

Противники уже успели поднять шум, однако, их поспешили успокоить: новость является шуткой, а Киеврада обычно не заседает по понедельникам, и 1 апреля – не исключение.

Писсуары на Крещатике

На центральной улице Киева появился первый писсуар открытого типа – как в Голландии. Об этом, опубликовав соответствующее фото, сообщил заместитель главы Министерства регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook. Он отметил, что это пилотный проект, но идею рассматривают в министерстве как изменение в строительные нормы.

"Возможно, кто-то видел такие туалеты на улицах Амстердама и других городов в Нидерландах и в других странах тоже. Они очень удобны в пользовании, экономят место, не требуют бюрократии при установлении. Такой санузел именно сегодня установили на улице Крещатик. Это весьма существенно разгрузит в этом плане ближайшие заведения питания. Во Львове также сегодня установили один такой санузел на Площади Рынок", – рассказал чиновник.

Правда, в конце сообщения замминистра поздравил всех с 1 апреля.

Летящее пианино

Тем временем, паблик "Город Киев" разместил видеошутку с летящим с крыши дома фортепиано.

"В Киеве неизвестные экстремалы, взобравшись на крышу жилого дома, сбросили оттуда огромное пианино. В результате инцидента никто не пострадал. Неизвестные скрылись. Курьезный инцидент произошел 1-го апреля в жилом дворе просп.Победы/ул.Борщаговская", – говорилось в сообщении.

Кстати, Борщаговская и проспект Победы не пересекаются – это параллельные улицы.

"Переезд" Подольского моста на Шулявку

Авторы страницы dtp.kiev.ua пошутили о киевских мостах, опубликовав "фотожабу" с Подольским мостом-долгостроем, но в необычном для него месте.

"Что же строят на Шулявке: в распоряжение редакции попал секретный эскиз проекта переноса Подольского долгостроя на многострадальную Шулявку", – гласит подпись к фото.

Беглый волк-"казанова" под Киевом

Издание "Телегид" сообщило о черном канадском волке Акелло, который по ночам покидал территорию частного зоопарка, отправляясь в поисках любви.

"Акела покидал по ночам территорию вольера через сделанный им подкоп (подкоп ведет через весь асфальтовый паркинг зоопарка и проходит под дорогой Демидов-Литвиновка) и навещал дворы исключительно тех домов, где проживают домашние собаки женского пола. Утром он возвращался к себе в вольер. Было установлено, что зоопарковский волк не наносил ущерба людям или хозяйствам, а подыскивал себе пару среди дворовых собак и напрашивался на близкое знакомство", – говорится в сообщении.

Фото: telegid.com

Также уточнялось, что любвеобильный волк добивался от сельских собак взаимности, и теперь их владельцам нужно срочно обратиться к ветеринарам: "появление большого числа волчат в частных руках может привести в дальнейшем к их одичанию и организации больших групп волков в Вышгородском и Оболонском районах".

Вагоны-рестораны в киевском метро

В столичной подземке появились поезда с необычной услугой, сообщается в группе "Транспорт Киева".

"В киевском метро появились вагоны-рестораны", – сообщил Дмитрий Краснов, разместив в публикации "подтверждающие" фотографии.

На фото пассажиры, поставив посреди вагона столы, вероятно, что-то отмечают. Правда, бдительные читатели отметили, что "картинкам" уже около 10 лет.

Родина-Мать ушла на металлолом

Кабмин разрешил голове Института национальной памяти Владимиру Вятровичу сдать монумент Родины-матери на металлолом, сообщил на странице "В сухом остатке" журналист Денис Безлюдько.

"Новость" сопровождалась фотографией начавшегося демонтажа, на которой монумент уже лишился верхней части.

Фото: facebook.com/Denys.Bezliudko.Editor

В конце сообщения указывалось, что оно является первоапрельской шуткой.

Ранее мы писали, что жители столицы знали толк в развлечениях во все времена. Изучив старые газетные хроники, рекламы, афиши и книги о старом Киеве, "Сегодня" узнали, как скрашивали свой досуг киевляне без кинотеатров, интернета и торговых центров. К примеру, 100 лет назад вход в большинство парков был платным, но, попав туда, горожанин мог покататься на "американских горках" или даже иногда на воздушных шарах.

Тем временем, в Одессе началась легендарная Юморина. Подробности смотрите в видео "Сегодня".

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АВТОР: Мила Князьская-Ханова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.