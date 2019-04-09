Обещают без Винника. Киевлян в РГА будут встречать музыкой
В Соломенской РГА считают, что инициатива будет успешна
Теперь всех посетителей Соломенской РГА в Киеве и Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ), который размещается на первом этаже здания, еще во дворе будут встречать музыкой. Как отмечают в РГА, такого креатива еще нет ни в одной из 10 райадминистраций столицы. Кстати, музыка будет звучать тут с с 09:00 до 18:00 в течение рабочей недели.
"Такая инициатива, уверен, будет успешна. Ведь граждане, отдыхающие в сквере на Воздухофлотском проспекте, 41, или которые идут в администрацию или к ЦПАУ, смогут послушать украинские песни, которые непременно поднимут настроение и позволят чувствовать себя комфортно – как дома", – заявил глава Соломенского района Игорь Довбань.
Он добавил, что на первом этаже Соломенской РГА местные жители также могут решить ряд важных вопросов в ЦПАУ, который ежедневно принимает сотни людей, и посетить небольшое кафе, где посетителей угостят украинскими блюдами.
Что же касается репертуара, то крутить для посетителей обещают украинскую музыку, в том числе и современную.
"Мне кажется, что это перебор. Слушать музыку люди привыкли самостоятельно, а не ту, что им навязывают. А если у человека кто-то умер? Он идет за помощью в райадминистрацию, а его встречают на входе веселенькой полькой. Вряд ли это поднимет человеку настроение", - размышляет пенсионер Олег Довгопол.
"А мне нравиться сама идея с музыкой. Это круто, что так теперь будет на входе в РГА. Может наши люди перестанут быть вечно хмурыми, раздраженными и всем недовольными", – уверена студентка Ольга Холенко.
В Соломенской РГА говорят, что для посетителей будут звучать песни об Украине, любви к своей земле, к родне, маме. При этом музыка будет играть, когда человек будет подниматься по ступенькам к зданию и немного на подходе к нему. Также отмечают, что колонки не очень мощные и направлены на здание, а вот в самом помещении музыка будет не слышна и не будет мешать работать сотрудникам райадминситрации. Репертуар будет постоянно меняться, однако песни будут только украинских исполнителей, но не Олега Винника.
Вместе с тем отметим, что обычно в Киеве музыка играет либо на рынках, либо на ярмарках, а также в подземных переходах.
Напомним, что ранее мы писали, какой ЗАГС самый популярный среди киевлян.
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Тем временем простые киевляне нашли способ дополнительного заработка – на сортировке и утилизации мусора:
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