Облачно и до +3 градусов: синоптики уточнили прогноз погоды в Киеве

Ночью также будет на уровне +1...+3 градусов

/ Фото: ТАСС

В Киеве в среду, 11 декабря, ожидается облачная погода, без осадков. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Днем температура воздуха поднимется до +1...+3 градусов. Ночью температура также будет на уровне +1...+3 градусов.

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Кроме того, синоптики прогнозируют такую же погоду по всей области.

Ранее в столице зацвели жимолость и одуванчики.

Напомним, что столичные власти продолжают открывать пункты обогрева для бездомных. Новости "Сегодня" выяснили, где их обустроили, какую помощь там можно получить и есть ли у беспризорных возможность где-то переночевать в теплой постели. Так, в девяти районах столицы открыли уже 21 пункт обогрева. Они работают при районных территориальных центрах и жэках. Преимущественно с девяти утра до шести вечера. Там можно отдохнуть и согреться. А в пункте, который обустроили возле Южного железнодорожного вокзала, можно принять душ и переночевать.

Также мы сообщали, что в ноябре в Киеве среднемесячная температура составляла +4,6 градуса, что выше климатической нормы на 2,5 градуса.

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