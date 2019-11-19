Облысевший Крещатик: почему каштаны в центре Киева заменили жалкими кустиками

Фото: Ирина Ковальчук

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Киевляне активно обсуждают отсутствие деревьев на Крещатике. В социальных сетях появились фото, где вместо символа Киева на главной улице растут небольшие кустики можжевельника.

"Кроме злости это фото ничего не вызывает. Хороший пример, как КГГА видит будущее нашего города", – написала Ксения Спицына.

Некоторые горожане скептически предполагают, что скоро на Крещатике даже трава не будет расти.

Фото: Ирина Ковальчук

Напомним, деревья усохли еще в прошлом году, о чем сообщал сайт "Сегодня". Тогда планировалось, что усохшие каштаны заменят платанами. В центре города провели эксперимент, который показал, что платаны более устойчивы к негативной городской среде. В "Киевзеленстрое" говорят, что кусты можжевельника высадили временно, а платаны будут высаживать после реконструкции Крещатика.

"С лунок напротив ЦУМа, о которых сейчас снова начали говорить, деревья удалили прошлым летом в соответствии с актами обследования зеленых насаждений, подлежащих удалению из-за того, что каштаны усохли. После чего лунки были засажены цветами, а уже потом в них высадили можжевельник", – пояснил сайту "Сегодня" Дмитрий Заруба, заместитель гендиректор КО "Киевзеленстрой".

Он отмечает, что каштаны, высаженные вдоль столичных дорог, к сожалению, уже не выдерживают в современных условиях города – загрязнение и загазованность воздуха, изменения климата, размножение таких вредителей, как минирующая моль, с которой в Киеве запрещено бороться химическими средствами. Большой вред деревьям причиняет и соль, которую зимой используют в качестве противогололедного средства, она разрушает корневую систему деревьев.

"С одной стороны, люди требуют убрать лед и снег с киевских улиц, а с другой – сохранить деревья. В конце концов, возникает ситуация, как в медицине, когда одно лечишь, а другое – калечишь. Похожая проблема существует не только в Киеве, но и во многих других городах Европы. В следующем году планируется реконструкция Крещатика. Будут проводиться рабочие совещания с заказчиком работ, КК "Киевавтодор", с участием экологов, профильных специалистов", – обещают в "Киевзеленстрое".

По словам Зарубы, Киев без каштанов не останется. В парках и скверах, где условия более благоприятные, будут высаживаться молодые каштаны.

"Со своей стороны мы будем рекомендовать высаживать на главной улице именно те деревья, которые являются устойчивыми к условиям города. Также будем предлагать устроить автоматический полив деревьев, и систему, при которой корни деревьев в дальнейшем не будут портить дорожное покрытие. Во Львове, например, высаживают деревья вдоль дорог в бетонные колодезные кольца. Тогда корни растут вглубь и не разрушают проезжую часть и тротуары", – поясняет заместитель гендиректора "Киевзеленстроя".

Напомним, год назад в Национальном заповеднике "София Киевская" открылась уникальная выставка "Восстановление Крещатика. Конкурс и проектирования". В залах галереи "Хлебня" были представлены около 80 проектов архитекторов, которые участвовали в архитектурных конкурсах в 1944-1945 и 1947-1948 годах, но не были реализованы. Так, жители и гости столицы могли увидеть, каким Киев так и не стал.

Кроме того, смотрите в сюжете, как в Днепре из-за жары усыхали деревья:

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