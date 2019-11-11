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Обойдетесь без дороги: на Осокорках под застройку отдали часть проезжей части

11 ноября, 19:45

Александр Марущак

Застройщик планирует построить тут очередной торговый центр, а пока огражденная территория служит парковкой

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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На столичных Осокорках вспыхнул скандал из-за захвата застройщиком части улицы. Речь идет об участке Срибнокильской недалеко от станции метро "Осокорки". Тут неизвестные оградили большим забором часть улицы, отобрав у автомобилистов возможность для проезда. Интересно, что идентичный участок есть на противоположной части улицы, в районе станции метро "Позняки", но там на проезжую часть никто не позарился.

В этом месте дорога была разделена небольшим островком в виде клумбы. Теперь часть проезжей магистрали закрыли забором. На ограде коричневого цвета нет никакой информации о том, что тут собираются строить или почему оградили забором территорию.

"Видимо, дороги нам уже не нужны, раз поставили забор и хотят что-то строить Спасибо, что хоть оставили нам для прохода пешеходный переход. Неизвестные куда-то убрали дорожные знаки, которые ранее извещали водителей о возможности разъезда для авто. И даже бордюр поставили, мол, теперь тут уже не дорога. Слухи ходят разные. Говорят, что этот кусок земли кто-то получил для застройки и будет возводить ТЦ, а по другой информации, тут будет платная парковка. Пока автомобилисты ставят на территории, которая обнесена забором, свои автомобили", – говорит местный житель Станислав Яремчук.

В КК "Киевавтодор" нам сообщили, что у застройщика есть все необходимы разрешительные документы на застройку части магистрали.

"Застройщик уже согласовал временную схему дорожного движения с КП "Центр организации дорожного движения" на время выполнения строительных работ и за собственные средства нанес там дорожную разметку и установил дорожные знаки. Мы не имеем отношения к этому вопросу, землю выделила Киеврада. Застройщик показал сотрудникам Дарницкого ДЭУ свои документы и поставили перед фактом. Что именно там собираются строить – нам неизвестно", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Дорожники говорят, что их могут известить об изменении схемы дорожного движение через день или два.

"Например, когда прорывает теплотрассу, то нас уведомляют об этом на второй день и утверждают временную схему дорожного движения без нас. Так и произошло и в случае с Срибнокильской", – поясняют дорожники.

В КП "Центр организации дорожного движения" сайту "Сегодня" сообщили, что им ничего неизвестно о появлении загадочного забора на части улицы Срибнокильской.

"Завтра отправим на место специалистов. Будем разбираться, что именно случилось на улице", – сообщил нам Виктор Черний, директор КП "Центр организации дорожного движения".

В столичной мэрии обещают разобраться в ситуации, но пока от комментариев отказались. Сайт "Сегодня" продолжает следить за происходящим на Срибнокильской и ожидает разъяснений от городских властей.

Ранее в Киеве с 10 сентября по 10 ноября на улице Круглоуниверситетской ограничивали движение автомобилей от перекрестка с Крутым спуском до дома № 12. Здесь были заняты проезжая часть и тротуар.

Также в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по возведению нового Шулявского путепровода.

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Источник: Сегодня

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