Образцовая киевская пятиэтажка: в чем секрет такого добрососедства

За чистотой и порядком здесь следит неусыпное соседское око

Они устраивают субботники, зарабатывают на сортированных отходах, под окнами не найти ни одного окурка, а мамы не боятся оставить детей без присмотра в песочнице. Так живут в обычной киевской пятиэтажке в спальном районе.

За чистотой и порядком здесь следит неусыпное соседское око. Однако так было не всегда, вспоминают местные:

"В нашем дворе вообще начали гулять дети - вот это большое достижение. Еще два года назад здесь не было никого", – делится Инна Белая, местная жительница.

В самом дворе даже фонарей не было. Местные рассказывают, только вечерело – в подъезды заходили на ощупь. Одного таким вечером и лопнуло терпение Александра.

" Я шел вечером на работу весь чистый в белых кроксах и вступил в лужу, которая вытекла из дырявого мусорного контейнера. Я психанул, пришел домой и написал объявления. Мы развесили их с женой по подъездам, что будем собирать субботник", – говорит Александр Македонский.

Тогда мужчина понял, что имеет среди соседей единомышленников. Вместе взялись за благоустройство.

Из чистого помещения сделали сортировочную станцию ​​для мусора. На отходах громада зарабатывает по меньшей мере тысячу гривен в месяц. Деньги идут на благоустройство.

Общество созрело к действию и ответственности, такими видят жителей образцовой хрущевки психологи. Мол, залог их успеха, их добрососедства – умение договариваться.

"Это поддержание коммуникации, возможность находить общий язык с людьми. Это – самое главное", – считает психолог Александр Иванов.

А начинать можно с объявлений о субботнике, как Александр два года назад.

Ранее мы писали, что в селе Петриков в Тернопольской области семья учителей построила дом из мусора. Для строительства дома пара использовала пять тысяч бутылок, десяток автошин, дерево и обычную вату. Хозяева подбирали материалы и планировку дома так, чтобы на обогрев тратить меньше.

Также мы писали, что украинцы бывают настолько равнодушными, что иногда готовы жить в беспорядке. Как пример – многоэтажки, где есть мусоропроводы. Жители ленятся выносить мусор на улицу, забивают им трубопроводы и жалуются на антисанитарию в подъездах.

Тем временем шведы превратили сбор мусора в спорт. Новый фитнес-тренд – сочетание спорта и общественно полезной работы. Мусор, который собрали плоггеры попадет в мусорные баки, а затем – на переработку или сжигание.

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