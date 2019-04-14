Образцовая киевская пятиэтажка: в чем секрет такого добрососедства
За чистотой и порядком здесь следит неусыпное соседское око
Они устраивают субботники, зарабатывают на сортированных отходах, под окнами не найти ни одного окурка, а мамы не боятся оставить детей без присмотра в песочнице. Так живут в обычной киевской пятиэтажке в спальном районе.
За чистотой и порядком здесь следит неусыпное соседское око. Однако так было не всегда, вспоминают местные:
"В нашем дворе вообще начали гулять дети - вот это большое достижение. Еще два года назад здесь не было никого", – делится Инна Белая, местная жительница.
В самом дворе даже фонарей не было. Местные рассказывают, только вечерело – в подъезды заходили на ощупь. Одного таким вечером и лопнуло терпение Александра.
" Я шел вечером на работу весь чистый в белых кроксах и вступил в лужу, которая вытекла из дырявого мусорного контейнера. Я психанул, пришел домой и написал объявления. Мы развесили их с женой по подъездам, что будем собирать субботник", – говорит Александр Македонский.
Тогда мужчина понял, что имеет среди соседей единомышленников. Вместе взялись за благоустройство.
Из чистого помещения сделали сортировочную станцию для мусора. На отходах громада зарабатывает по меньшей мере тысячу гривен в месяц. Деньги идут на благоустройство.
Общество созрело к действию и ответственности, такими видят жителей образцовой хрущевки психологи. Мол, залог их успеха, их добрососедства – умение договариваться.
"Это поддержание коммуникации, возможность находить общий язык с людьми. Это – самое главное", – считает психолог Александр Иванов.
А начинать можно с объявлений о субботнике, как Александр два года назад.
Ранее мы писали, что в селе Петриков в Тернопольской области семья учителей построила дом из мусора. Для строительства дома пара использовала пять тысяч бутылок, десяток автошин, дерево и обычную вату. Хозяева подбирали материалы и планировку дома так, чтобы на обогрев тратить меньше.
Также мы писали, что украинцы бывают настолько равнодушными, что иногда готовы жить в беспорядке. Как пример – многоэтажки, где есть мусоропроводы. Жители ленятся выносить мусор на улицу, забивают им трубопроводы и жалуются на антисанитарию в подъездах.
Тем временем шведы превратили сбор мусора в спорт. Новый фитнес-тренд – сочетание спорта и общественно полезной работы. Мусор, который собрали плоггеры попадет в мусорные баки, а затем – на переработку или сжигание.
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