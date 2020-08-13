Обсерваторной горке в Киеве снова грозит застройка: что происходит вокруг Павловского сквера

Павловский сквер, который расположен в историческом центре Киева, снова оказался под угрозой застройки из-за решения Окружного административного суда столицы, возобновившего разрешение на строительство на улице Гоголевской, 32в.

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Об этом сообщила депутат Киевсовета Ольга Балицкая на своей странице в Facebook.

"Так, этим летом застройщик подал в ГАСИ иск о восстановлении разрешения на строительные работы, которое прошлой осенью было отменен по моей инициативе и содействии Алены Бабак. По результатам рассмотрения дела Окружной административный суд пришел к выводу, который противоречит закону, практике и здравому смыслу. Согласно решению суда, размещения жилых зданий на территории общественных зданий и сооружений полностью соответствует положениям Генерального плана города Киева, а потому разрешение на строительные работы на Гоголевской, 32в должно быть возобновлено", – написала Балицкая

Депутат назвала решение суда абсурдным и призвала жителей столицы собраться в Павловском сквере 13 августа в 19:00 для обсуждения вопроса.

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Новости "Сегодня" ранее подробно писали об угрозе возведения очередного ЖК на Обсерваторной горке. Напомним, что в Киевсовете еще в октябре 2015 года приняли решение о временном запрете использования земельного участка на улице Гоголевской, 32в, до согласования документации в Минкультуры и получения разрешения от Госархстройинспекции. ГАСИ дала разрешение, но Минкульт в согласовании отказал.

Напомним, не так давно Киевсовет принял важное решение по Протасову Яру, жители которого уже долгое время выступают против скандального строительства элитного жилого комплекса из трех высоток на улице Амосова, на участке площадью 3,15 га в парке отдыха.

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