"Общественный бюджет": какие проекты предлагают киевляне (фото)

В Киеве завершился первый этап конкурса проектов "Общественный бюджет-2021". Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, было подано 1752 проекта на сумму 916 281 494 гривен.
Напомним, "Общественный бюджет" дает возможность жителям реализовать свои идеи по улучшению жизни в городе за бюджетные деньги. В этот раз на них выделят 170 млн грн — на 10 млн грн больше, чем в предыдущем году
Самые популярные категории подачи проектов "Общественного бюджета-5": образование (863 проекта) и молодежь, спорт (266 проектов). Коммунальное хозяйство, энергосбережение – 202 проекта; культура, туризм – 103; здравоохранение – 74; социальная защита, инклюзия – 74; дороги, транспорт – 54; экспериментальные – 48; экология – 37; информационные технологии – 31.
Подано малых проектов – 1457 (83%), крупных проектов – 295 (17%).
При этом, среди районов, жители которых подали на рассмотрение проекты "Общественного бюджета", лидирует Дарницкий. А меньше проектов подали из Святошинского района города.
Так, по активности подачи проектов районы распределись следующим образом:
- Дарницкий район – 240 (14%);
- Оболонский район – 203 (12%);
- Шевченковский район – 201 (11%);
- Соломенский район – 184 (11%);
- Днепровский район -174 (10%);
- Подольский район – 147 (8%);
- Деснянский район – 143 (8%);
- Голосеевский район – 122 (7%);
- Печерский район – 97 (6%);
- Святошинский район – 60 (3%).
Также представлен 181 общегородской проект, что составляет 10% от общего количества поданных проектов.
Как и в прошлом году, киевляне часто предлагают проекты, которые должны решаться властями и коммунальщиками. Например, предлагают:
оборудовать на проспекте Героев Сталинграда в Оболонском районе детские игровые прощадки для детей до шести лет;
- отремонтировать спортзал в гимназии №283 на улице Данькевича, 13 в Деснянском районе;
- отремонтировать и благоустроить внутренний двор гимназии "Потенциал" в Оболонском районе;
- обустроить спортплощадки для маломобильных групп населения в Днепровском районе;
- высадить дубовую аллею на берегу Лыбеди;
- заменить деревянные окна в подъездах дома №25 военного городка 161 в Деснянском районе;
- сделать современную столовую в школе №226 в Оболонском районе;
- отремонтировать туалеты в школе №160 на улице Российской, 45 в Дарницком районе;
- обеспечить на общественных остановках наличие расписание транспорта;
- обустроить комфортный пешеходный переход на улице Олексы Тихого (Выборгской) в Соломенском районе;
В целом, среди проектов "Общественного бюджета" можно встретить десятки таких, которые касаются ремонтов или создания спортивных площадок в образовательных учреждениях, приобретения новой мультимедийной техники для школ и обустройства безопасных пешеходных переходов.
Также киевляне не отстают и по темпам подачи идей о проведении каких-либо праздников. Так, предлагается, например, организовать праздник улицы Терещенковской, провести пятидневный фестиваль "Духовность – путь к будущему".
Вместе с тем, оригинальные проекты можно найти в разделе экспериментальных. Например, в Оболонском районе предлагают создать первый в Украине аэропорт для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также площадка будет использоваться для проведения международных соревнований по дрон-рейсингу и робототехнике.
А на Теремках-2 предлагают обустроить "солнечный променад" – обустроить освещенную аллею с LED-фонарями на солнечных панелях.
Предлагают и устанавливать в столице рекорды... по экспериментальному ракетостроению. В проекте уточняется, что старшеклассники и студенты столицы построят ракету, которая преодолеет высоту 10 километров.
Примечательно, что "Общественный бюджет" не обошла и тема коронавируса – в Подольском районе предлагают закупить многоразовые маски для детей и персонала образовательных учреждений и детсадов.
Теперь впереди у проектов – рассмотрение и доработка в течение восьми недель.
Напомним, "Общественный бюджет" – это инструмент, благодаря которому жители столицы могут воплотить в жизнь свои идеи по улучшению жизни в городе, получив деньги из бюджета. Предложения можно подавать в совершенно разных сферах, будь то благоустройство, медицина или коммуналка. Правда, недостаточно лишь выступить с инициативой и разработать свой проект – нужно еще заручиться довольно существенной поддержкой и победить в голосовании. Борьба, отметим, с каждым годом накаляется, а участникам приходится прикладывать все больше и больше усилий.
Как сообщалось ранее, проект "Общественный бюджет" реализуется в Киеве с 2016 года.
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