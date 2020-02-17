Общественный бюджет Киева: начался прием проектов по новым правилам

В этом году правила участия немного изменились

17 февраля стартует подача проектов Общественного бюджета – 5. В этом году на внедрение проектов выделено 170 млн грн, сообщает КГГА.

"Общественный бюджет стремительно развивается, привлекая к участию в изменениях к лучшему сотни тысяч киевлян. В этом году ГБ стартует по правилам обновленного Положения", – рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Так, для уменьшения количества "серийных проектов" и повышения качества сотрудничества команд с распорядителями бюджетных средств – один лидер команды может подать не более 5 проектов ГБ.

"В ГБ-5 можно будет подавать проекты в двух категориях: большие и малые проекты. Стоимость малых проектов – от 100 до 999 000 гривен, крупных – от 1 до 3 миллионов гривен. Из 170 млн на реализацию малых проектов направляется 40% – 68 млн; на большие проекты 60% – 102 млн. Процент обязательного резерва в смете проектов составляет 20%. Рейтинг, по которому определяются проекты-победители, вводится для каждой из категорий. То есть в зависимости от сметы проекту будет определяться и количество голосов для победы: чем дороже проект, тем больше нужно будет набрать голосов. Мы прогнозируем, что это приведет к увеличению количества дорогостоящих проектов-победителей", – подчеркнул Николай Поворозник.

При этом, в ГБ-4 малых проектов-победителей с бюджетом до 500 тысяч гривен было более 85% от общего количества.

"Благодаря активной позиции киевлян в рамках реализации проектов в городе появляются новые скверы, детские и спортивные площадки, реализуемых проекты на базе школ, садиков и больниц. Призываю киевлян подавать новые проекты, благодаря которым мы совместно сделаем наш город, улицу или двор лучше", – отметил Николай Поворозник. В тренде Малыши-основатели Киева стали ко Дню святого Валентина купидонами (онлайн)

Добавить свой проект можно до 11 марта 2020 году на сайте https://gb.kyivcity.gov.ua/.

Напомним, "Общественный бюджет" — это инструмент, благодаря которому жители столицы могут воплотить в жизнь свои идеи по улучшению жизни в городе, получив деньги из бюджета. Предложения можно подавать в совершенно разных сферах, будь то благоустройство, медицина или "коммуналка". Правда, недостаточно всего лишь выступить с инициативой и разработать свой проект — нужно еще заручиться довольно существенной поддержкой и победить в голосовании. Борьба, отметим, с каждым годом накаляется, а участникам приходится прикладывать все больше и больше усилий.

Как сообщалось ранее, проект "Общественный бюджет" реализуется в Киеве с 2016 года.

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