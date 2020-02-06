"Общественный бюджет" Киева: сколько проектов реализуют в этом году

Запланировано почти 550 проектов на сумму почти 160 миллионов гривен

В этом году в Киеве планируется реализовать 549 проектов "Общественного бюджета" на сумму 159,2 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Также планируется реализация пять общественных проектов на сумму 800 тысяч грн в рамках полномочий органов исполнительной власти и коммунальных предприятий города.

"В прошлом году на реализации находился 341 общественный проект на сумму 149,8 млн грн, однако из них успешно завершено 316 проектов (93%). Остальные 25 проектов не реализованы по разным причинам, среди которых некоторые требуют решения о передаче имущества (из госсобственности), в других случаях не состоялись торги, не согласован план реализации, а еще четыре вообще невозможно реализовать", – говорится в сообщении.

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По мнению столичных властей, нужно избавиться формального подхода к экспертизе проектов. Кроме того, необходимо внести изменения в Положение об общественном бюджет.

Напомним, "Общественный бюджет" — это инструмент, благодаря которому жители столицы могут воплотить в жизнь свои идеи по улучшению жизни в городе, получив деньги из бюджета. Предложения можно подавать в совершенно разных сферах, будь то благоустройство, медицина или "коммуналка". Правда, недостаточно всего лишь выступить с инициативой и разработать свой проект — нужно еще заручиться довольно существенной поддержкой и победить в голосовании. Борьба, отметим, с каждым годом накаляется, а участникам приходится прикладывать все больше и больше усилий.

Как сообщалось ранее, проект "Общественный бюджет" реализуется в Киеве с 2016 года.

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