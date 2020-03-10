На "Общественный бюджет" Киева подали почти 700 проектов: что предлагают чаще всего

Киевляне уже подали 695 проектов "Общественного бюджета" на 2021 год, срок подачи заканчивается 11 марта. Сумма поданных проектов составляет 393 593 395 гривен.

Согласно статистике, опубликованной на сайте подачи заявок, подано 563 малых проекта на сумму 180 651 838 гривен и 132 больших проекта на сумму 212 941 557 гривен.

Более половины из предложенных проектов – 52% – касаются образования и развития гражданского общества, еще 16% касаются молодежи и спорта, 10% – коммуналки, всего 6% – культуры и туризма, 5% – социальной защиты и инклюзии, 4% – здоровья, 3% – дорог и транспорта, 2% – экологии, 1% – сферы информационных технологий.

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Напомним, "Общественный бюджет" — это инструмент, благодаря которому жители столицы могут воплотить в жизнь свои идеи по улучшению жизни в городе, получив деньги из бюджета. Предложения можно подавать в совершенно разных сферах, будь то благоустройство, медицина или "коммуналка". Правда, недостаточно всего лишь выступить с инициативой и разработать свой проект — нужно еще заручиться довольно существенной поддержкой и победить в голосовании. Борьба, отметим, с каждым годом накаляется, а участникам приходится прикладывать все больше и больше усилий.

Как сообщалось ранее, проект "Общественный бюджет" реализуется в Киеве с 2016 года.

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