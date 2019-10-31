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Обувная атака: лес в Дарницком районе Киева завалили старыми башмаками

31 октября, 14:49

Александр Марущак

Огромную свалку коммунальные службы столицы уже убрали после обращения сайта "Сегодня"

Фото: Дарницькі вісті, facebook.com/DVisti

Фото: Дарницькі вісті, facebook.com/DVisti

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В районе ДВРЗ и улицы Довбуша киевляне обнаружили кучи выброшенной старой обуви: кеды, ботинки, тапочки и сапоги. Жители предполагают, что это сделали владельцы одного из сэкон-хэндов после того, как не смогли продать свой товар.

Фото: Дарницькі вісті, facebook.com/DVisti

Фото: Дарницькі вісті, facebook.com/DVisti

Фото: Дарницькі вісті, facebook.com/DVisti

"Ух ты! Надо сходить, может на зиму что-то подберем", – шутит пользователь социальных сетей Юлия Демченко.

Также киевляне делятся, что видели похожую кучу обуви на Позняках, неподалеку от озера Тягле:

Фото: Alexandr Podlasov

В департаменте городского благоустройства КГГА пообещали сайту "Сегодня" разобраться с обувной свалкой в лесу: "Будем отрабатывать эту информацию, разберемся и наведем порядок".

"Это для грибников сменка…", – с юмором добавляет Тарас Выговский.

Киевляне, которые живут на левом берегу столицы говорят, что подобные свалки возникают в местных лесных зонах не первый раз.

"На Лесном в лесу год назад ловили на этом один из местных сэкондов. Прямо с бирками и ценниками обувь лежала", – вспоминает Ольга.

В среду вечером сайту "Сегодня" пообещали выяснить происхождение обувной свалки в управлении экологии и природных ресурсов КГГА, а уже в четверг 31 октября отчитались о выполненной работе:

"После вашего звонка, сегодня утром сотрудники коммунальных служб убрали территорию Дарницкого лесничества, где была устроена свалка из обуви. Все содержимое погрузили на грузовики и вывезли на мусорный полигон. Кто именно устроил свалку на территории лесничества – неизвестно", – сообщили сайту "Сегодня" в управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

Вот так это место выглядит после уборки:

Фото: Управление экологии и природных ресурсов КГГА

Напомним, в начале осени в столице провели социальный эксперимент по экологической ответственности. Так, в пранке куча из пакетов, бумажек и окурков внезапно "оживала", когда в нее бросали мусор, и начинала гнаться за эконарушителями.

Ранее мы сообщали, что киевлян возмутила стихийная свалка на Нивках, которая образовалась от деятельности торговых ларьков и палаток с овощами.

Также мы писали о большой свалке мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева, которая не дает спокойно дышать жителям микрорайона. Неизвестные свозят сюда отходы со всего города.

Как городские власти призывают киевлян сортировать мусор – смотрите в сюжете:

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Киев мусор свалка киевляне свалки кеды убрали сапоги

Источник: Сегодня

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