Очереди в магазины и урны для масок: как в Киеве начали работу ТРЦ (фото)

В Киеве в рамках ослабления карантина торгово-развлекательные центры возобновили работу. "Сегодня" побывали в ТРЦ на Днепровской набережной. Несмотря на введенные ограничения из-за коронавируса, на входе в здание нет обязательного температурного скрининга: проверяют только по желанию людей.

В то же время на одном из входов не проверяли температуру у посетителей вообще. Только на центральном входе стоял мужчина возле стойки с антисептиком и бесплатными перчатками. Но к людям он не подходил. Пояснил, что это по желанию посетителей. Охрана внутри наблюдает, чтобы все носили маски. И тем, кто их снял, делают замечание.

Это первый день работы торгового центра, сейчас там много людей. В некоторых магазинах образовались очереди. Посетители не придерживаются дистанции, но ходят в масках. Впрочем, у некоторых людей маски находятся на подбородке и не закрывают нос и рот.

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Напомним, по состоянию на утро 30 мая коронавирусную инфекцию уже подтвердили у 2904 жителей столицы, рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

Кроме того, мы писали, что с ослаблением карантина столицу парализовали масштабные пробки, а люди часами добираются на работу. При этом существенно подорожало такси.

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