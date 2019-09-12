Один из центральных парков Киева пришел в запустение: фото

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Один из центральных парков столицы — имени Пушкина — пришел в полное запустение. Дорожки засыпаны неубранным листьям, перекошенные фонари и разваливающиеся лавочки, десятки усохших деревьев. "Сегодня" узнали, когда планируют привести зеленую зону в порядок.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Разруха в парке начинается с памятника Пушкину перед центральным входом. Год назад отпала бронзовая буква "П" из фамилии поэта, но ее так и не поменяли на новую — кто-то просто подрисовал букву золотистой краской.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

А дальше начинаются разбитые аллеи, которые ведут вглубь парка. Они утопают в опавшей листве, вокруг разбитые лавочки, перекошенные урны, пустые бутылки, шприцы.

Людей в парке немного. Единственное людное место — обустроенная в 2014 году детская площадка с головой сказочного богатыря по проекту скульптора Константина Скритуцкого. Тут должна была появиться "Поляна сказок" по мотивам сказок Пушкина. Но этого не произошло. Наоборот, за эти годы внутри головы богатыря появились похабные надписи и рисунки, на которые вынуждены смотреть дети, которые в ней играют.

В парке также есть несколько арт-объектов. Огромная статуя из металла и сетки под названием "Атлант", который стоит на голове вверх ногами.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Еще морской якорь с чайками, он называется "Чайки" и был установлен в парке в 2015 году. Оба арт-объекта заросли сорняками и имеют неприглядный вид. Также тут достаточно много полуразваленных строений и фонарей освещения, которые стоят перекошенными возле дорожек и могут упасть на головы прохожих.

В КО "Киевзеленстрой" заверяют, что следят за состоянием парка и проводят текущие работы по благоустройству.

"Сотрудниками КП по СЗН Шевченковского района в парке им. Пушкина скашивается трава, убираются опавшие листья и удаляются усохшие деревья, ремонтируются лавочки и урны. Реконструкция парка была запланирована в 2016 году, ее заказчиком выступает КП "Киевский центр развития городской среды", — пояснил Дмитрий Заруба, замгендиректора КО "Киевзеленстрой".

Он добавляет, что вырубка старых, усохших и аварийных деревьев в парке будет проводиться после обследования специалистами. Многолетние сосны пострадали от канатного парка.

Еще весной 2018 года чиновники обещали реконструировать парк. Тут должны были появиться площадки для тренировки собак и настольных игр, летний театр со сценой, беговая дорожка. Планировали добавить скамеек и урн, установить камеры видеонаблюдения и 18-метровый флагшток с флагом Украины. На входе в парк хотели установить автоматические болларды, чтобы в зеленую зону не заезжали автомобили. Реконструкцию обещали окончить весной 2019 года. Но ее так и не начали.

В КП "Киевский центр развития городской среды", который выступает заказчиком реконструкции парка им. Пушкина, отмечают, что ремонт парка не проводился из-за отсутствия средств. На это необходимо 25 млн грн.

"Реконструкция парка имени Пушкина запланирована на 2020 года. Нам придется корректировать проект (его разработка обошлась в 1,3 млн грн), который был утвержден ранее", — пояснила "Сегодня" директор центра Наталья Гричина.

По проекту территория парка будет поделена на несколько тематических зон, которые будут касаться творчества Пушкина — "Пушкинский сад", "Поляна сказок", "Лукоморье". Проведут работы по озеленению, мощению дорожек. Парк станет доступен для маломобильных групп населения. Будет проведен ремонт архитектурных элементов, которые есть в парке, в том числе и восстановление фонтана. Также отремонтируют все арт-объекты, которые находятся в парке.

Ранее в Киеве Куреневский парк открылся после серьезной реконструкции. Ее проводили почти год – с осени 2018-го.

Также мы писали, что в столичном ботаническом саду академика Фомина на станции метро "Университет" собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада – немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусорв парке и сделать его более приятным для посещения.

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