Огромную яму на железнодорожном вокзале в Киеве экстренно засыпали

Большую яму, встречающую пассажиров возле Центрального железнодорожного вокзала Киева, о которой мы сообщали вчера, дорожные службы оперативно засыпали. Как рассказали сайту "Сегодня" в "Киевавтодоре", работы проводились накануне – в понедельник и в день выхода публикации, во вторник.

Фото: А.Марущак

В тоже время водители маршруток и работники экскурсионного бюро говорят, что яма "спокойно жила" здесь три месяца с лета, ее никто не замечал и не ремонтировал.

"Люди проходили возле нее с большими сумками, рискуя упасть в низ, а водители автомобилей могли запросто попасть в ловушку, если бы часть ямы завалилась. Она тут образовалась еще летом после сильных дождей", – рассказала продавщица Светлана.

"Рабочие сообщили, что кто-то опубликовал фото ямы в социальных сетях и только после этого их направили на Привокзальную площадь делать ремонт. В понедельник они частично засыпали яму щебнем, а потом досыпали ее еще во вторник. Плитку сверху так и не уложили", – отметил водитель маршрутки, которая отправляется недалеко от этого места.













фото: Александр Марущак

Журналист нашего сайта убедился: яму все-таки засыпали, но кроме нее на площади много других небольших ям на тротуарах, которые местами наполнены водой. Такие ямы, являются настоящей преградой для пассажиров с сумками – по ним очень тяжело проехать и оступившись, можно спокойно сломать ногу. Также мы заметили на колдобинах "зебру", рисовать которую явно поспешили.

В КК "Киевавтодор" сайту сообщили, что будут выяснять у кого на балансе находиться эта часть тротуара, и, если это территория их дорожно-эксплуатационного управления, обещают провести там ремонт.

Напомним, ранее мы сообщали об аварии, которая произошла 17 сентября на перекрестке Вадима Гетмана и Выборгской в районе Шулявского моста. На дороге образовалась яма глубиной четыре метра. ЧП спровоцировал прорыв канализации.