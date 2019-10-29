Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,07
27,79

Охота на нарушителей: полицейские выписали штрафов на миллион гривен за пять дней

29 октября, 17:15

В Киеве объявили охоту на водителей, ездящих по полосе для общественного транспорта

На миллион гривен оштрафовали водителей, которые ехали по полосе общественного транспорта в Киеве. За 5 дней полиция выписала водителям более 2000 штрафов. Обычно полицейские дежурили на полосах в часы пик утром и вечером. Уверяют, что киевляне уже должны почувствовать первые результаты их работы. Ведь недобросовестные водители теперь дважды подумают, прежде чем занять часть дороги, предназначенную для автобусов и троллейбусов.

Напомним, в то же время в Киеве идет охота на "героев парковки". Новости "Сегодня" выяснили, с каких улиц чаще всего увозят машины. За неделю с 21 по 27 октября на штрафплощадки со столичных улиц эвакуировали 69 автомобилей. Машины за нарушение ПДД убирали сотрудники Центра организации дорожного движения в сотрудничестве с полицией и патрульными.

Реклама

На многих улицах столицы владельцы машин заставляют автомобилями полосы общественного транспорта. Парковка в запрещенных местах – одна из главных проблем украинских городов.

В тренде
Проект на сотни миллионов гривен: как уже изменился Киевский зоопарк

Также ранее стало известно, что массовая эвакуация машин "героев парковки" в центре столицы аукнулась неожиданной проблемой. В КП "Киевтранспарксервис" сообщили, что штрафплощадки на ул. Хоткевича и Пуховской уже переполнены.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

штрафы ПДД водители общественный транспорт полоса

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Названа причина смога в Киеве: специалисты провели замеры воздуха
Названа причина смога в Киеве: специалисты провели замеры воздухаДругие новости
Зеленский передал на приватизацию пять предприятий, включая отель
Зеленский передал на приватизацию пять предприятий, включая отель "Днепр"Экономика
Ужасы хостелов в Киеве: чиновники показали результаты проверки (фото)
Ужасы хостелов в Киеве: чиновники показали результаты проверки (фото)Другие новости
Киев затянул густой смог: стала известна причина
Киев затянул густой смог: стала известна причинаДругие новости
Испытание смогом: где самый грязный воздух в Киеве и когда это пройдет
Испытание смогом: где самый грязный воздух в Киеве и когда это пройдетДругие новости
Киевлян предупредили об опасном тумане 23 октября
Киевлян предупредили об опасном тумане 23 октябряДругие новости

Новости партнеров

Loading...
загрузка...