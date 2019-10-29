Охота на нарушителей: полицейские выписали штрафов на миллион гривен за пять дней

В Киеве объявили охоту на водителей, ездящих по полосе для общественного транспорта

На миллион гривен оштрафовали водителей, которые ехали по полосе общественного транспорта в Киеве. За 5 дней полиция выписала водителям более 2000 штрафов. Обычно полицейские дежурили на полосах в часы пик утром и вечером. Уверяют, что киевляне уже должны почувствовать первые результаты их работы. Ведь недобросовестные водители теперь дважды подумают, прежде чем занять часть дороги, предназначенную для автобусов и троллейбусов.

Напомним, в то же время в Киеве идет охота на "героев парковки". Новости "Сегодня" выяснили, с каких улиц чаще всего увозят машины. За неделю с 21 по 27 октября на штрафплощадки со столичных улиц эвакуировали 69 автомобилей. Машины за нарушение ПДД убирали сотрудники Центра организации дорожного движения в сотрудничестве с полицией и патрульными.

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На многих улицах столицы владельцы машин заставляют автомобилями полосы общественного транспорта. Парковка в запрещенных местах – одна из главных проблем украинских городов.

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Также ранее стало известно, что массовая эвакуация машин "героев парковки" в центре столицы аукнулась неожиданной проблемой. В КП "Киевтранспарксервис" сообщили, что штрафплощадки на ул. Хоткевича и Пуховской уже переполнены.

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