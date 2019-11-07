Оккупация Киева и освобождение: как город пережил страшные годы, смерти и пожары

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6 ноября украинская столица отметила 76-ю годовщину освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. Город был оккупирован 778 дней и освобожден советскими войсками в 1943 году. С памятной датой киевлян поздравил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. А городские чиновники почтили память погибших солдат-освободителей возле Вечного огня в парке Славы и у памятника танкистам на Шулявке.

Сайт "Сегодня" посетил необычное место в столице – Музей оккупации Киева, который находится в Парке партизанской славы (ул. Славгородская), это один из филиалов Музея истории Киева, где хранятся уникальные экспонаты, рассказывающие о быте киевлян и жизни при фашистском режиме.

Один из интересных экспонатов встречаем на входе в музей – это бронзовый памятник влюбленным. История любви украинки Мокрины Юрзук и итальянца Луиджи Педутто, которые познакомились в немецком плену и встретились спустя 60 лет, поразила многих жителей Украины. Будучи уже в пожилом возрасте эти двое нежно любили друг друга. Увы, обоих уже нет в живых.

В память об этой истории любви появился трогательный памятник. Интересно, что в музее находится именно оригинал бронзового изваяния, а его копия установлена недалеко от Моста влюбленных, соединяющего Крещатый и Мариинский парки.

Музей рассматривает оккупационные режимы через призму их деятельности в конкретном месте, а именно в Киеве. Тут рассказывают про идеологию оккупационных режимов, оккупационный террор, разрушение городской среды.

Музей предоставил нам уникальные кадры кинохроники 1918 года, когда Киев был оккупирован немцами. На видео – старый Крещатик и Майдан, Софийская площадь и парад немецких солдат:

"Наш музей часто посещают школьные группы со всего Киева. Конечно, больше посетителей именно перед памятными датами. Сейчас много школьников. Также их много перед датой вторжения фашистов, ко Дню памяти и примирения. Поскольку экспозиция у нас расширенная, мы можем пояснить и показать разные оккупации, которые пережил Киев и в 1918 году, и в 1941-1943 годах, и, главное, рассказать, как они повлияли на общество. Детям очень интересно у нас", – рассказывает сайту "Сегодня" Тарас Коростылев, директор Музея оккупации Киева.

Также здесь хранится кабельный прибор Siemens, который до того функционировал в бункере самого Гитлера. Прибор в чемодане подарил Музею истории Киева киевлянин, инженер-капитан Гарин. В мае 1945 года командование поручило ему демонтировать узел связи, обслуживающий Рейхсканцелярию и бомбоубежище Гитлера в Берлине. За успешно проведенную спецоперацию Гарину и подарили необычный прибор, который теперь с интересом рассматривают школьники в Музее оккупации Киева.

"Это узел связи, который помещается в чемодан. Он состоит из наушников, клемм, соединений. Киевлянина наградили аппаратом производства Siemens. Известно, что эта компания заработала огромные средства как раз на военных поставках во время Второй мировой войны. В 1945 в Восточной Германии компания потеряла практически 90% своих мощностей. И все, что связано с ней после войны – это фактически возрождение после полного упадка. Хозяин этой компании фактически все потерял, был осужден как человек, который наживался на войне. Но сумел с 10% снова возродить свой бизнес", – рассказывают в Музее оккупации Киева.

Кроме прочего в залах учреждения можно увидеть одежду и обувь, которую носили киевляне во время оккупации. А также мебель, украшавшую жилища горожан военного времени. Стены украшены старыми фотографиями и документами. Например, фото казни сторонников фашистов на современном Майдане Незалежности, их повесили на глазах у тысяч горожан.

Смотрите уникальные кадры немецкой кинохроники. На 12 минуте вы увидите оккупированный фашистами Киев с высоты полета немецкого самолета, взорванный Цепной мост через Днепр, Крещатик, Киево-Печерскую лавру и другие улицы города, оккупированного немцами:

"У нас есть интерактивные проекты, которые мы хотим запустить. Например, заканчиваем работу над виртуальной экскурсией по Бабьему Яру. Надеемся, что она станет доступной для посетителей музея уже через несколько месяцев. В этой экскурсии будет использована старая кинохроника, фотографии и карты. Увы, что такое Бабий Яр в современном Киеве – уже мало кто себе представляет, территория поросла лесом. А на фотографиях мы покажем, как это место выглядело во время оккупации столицы", – делится планами Тарас Коростылев.

Об освобождении Киева тут "рассказывает" целый стенд, который украшен большой лодкой с манекеном в виде солдата в бушлате и с пулеметом в руках. Именно на плотах и лодках солдаты советской армии форсировали Днепр. По словам очевидцев, река была красной от крови погибших бойцов, которых беспощадно бомбили немецкие войска.

Освобождение столицы стоило дорого. Разные источники называют от 380 до 417 тысяч убитых советских солдат, и такие же потери у немцев. Часто звучит предположение, что столь дорогая цена была заплачена за стремление генералов сделать "подарок Сталину", освободив Киев к 7 ноября — празднику Октябрьской революции.

Напомним, ранее мы писали о том, как Киев пережил начало Второй мировой войны. В этом году исполнилось 78 лет со дня, когда фашистская Германия напала на Советский Союз. 22 июня первые бомбы упали на мирный Киев. Столицу бомбили самолеты 4-го воздушного флота Люфтваффе. Кинооператор снимал процесс бомбежки "Объекта №12" (так они обозначили Киев) на кинопленку.

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