Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,56

Октябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 138 лет

4 ноября, 09:54

Теплее всего было 14 октября, а холоднее - 31-го

/ Фото: Pixabay

Октябрь в Киеве, который ознаменовался ярким бабьим летом и сильными туманами, попал в ТОП самых теплых за последние 138 лет. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составляла +11,1 °С, что выше климатической нормы на 3,0 °С. Это дало ему возможность занять седьмую позицию в рейтинге самых теплых с 1881 года", – говорится в сообщении.

Теплее всего было 14 октября, на третий день бабьего лета, когда максимальная температура воздуха после полудня достигла +24,3 °С. Во время бабьего лета в этом году было побито четыре температурных рекорда.

Реклама

Холодное всего было 31 октября, когда минимальная температура под утро опустилась до -2,3 °С.

Характерной особенностью нынешнего октября было то, что в период с 21 по 27 число в Киеве стояли туманы, которые в конце концов сократили бабье лето.

В тренде
Что происходит с пробками в Киеве: прямой разговор с советником мэра Максимом Бахматовым (видео)

В Киеве на проспекте Науки за месяц выпало лишь 13 мм осадков, что составило 37% климатической нормы. Это уже пятый месяц подряд, когда в столице наблюдается недобор осадков.

Подробнее об октябрьском тумане со смогом смотрите в видео:

Кроме того, 31 октября, на Хэллоуин, в Киеве выпал снег.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода бабье лето осень погода в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский передал на приватизацию пять предприятий, включая отель
Зеленский передал на приватизацию пять предприятий, включая отель "Днепр"Экономика
Китайцы построят
Китайцы построят "кольцо" вокруг КиеваТранспорт
Под Киевом пожарные спасли очаровательного щенка
Под Киевом пожарные спасли очаровательного щенкаДругие новости
Съемное жилье подорожало осенью: названы цены в Киеве
Съемное жилье подорожало осенью: названы цены в КиевеНедвижимость
В Гидропарке грядет большой ремонт: власти рассказали, как планируют изменить остров в Киеве
В Гидропарке грядет большой ремонт: власти рассказали, как планируют изменить остров в КиевеДругие новости
В Берлине запретили повышать цены на аренду жилья: можно ли так сделать и в Киеве
В Берлине запретили повышать цены на аренду жилья: можно ли так сделать и в КиевеНедвижимость

Новости партнеров

Loading...
загрузка...