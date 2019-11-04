Октябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 138 лет

Теплее всего было 14 октября, а холоднее - 31-го

/ Фото: Pixabay

Октябрь в Киеве, который ознаменовался ярким бабьим летом и сильными туманами, попал в ТОП самых теплых за последние 138 лет. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составляла +11,1 °С, что выше климатической нормы на 3,0 °С. Это дало ему возможность занять седьмую позицию в рейтинге самых теплых с 1881 года", – говорится в сообщении.

Теплее всего было 14 октября, на третий день бабьего лета, когда максимальная температура воздуха после полудня достигла +24,3 °С. Во время бабьего лета в этом году было побито четыре температурных рекорда.

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Холодное всего было 31 октября, когда минимальная температура под утро опустилась до -2,3 °С.

Характерной особенностью нынешнего октября было то, что в период с 21 по 27 число в Киеве стояли туманы, которые в конце концов сократили бабье лето.

В Киеве на проспекте Науки за месяц выпало лишь 13 мм осадков, что составило 37% климатической нормы. Это уже пятый месяц подряд, когда в столице наблюдается недобор осадков.

Подробнее об октябрьском тумане со смогом смотрите в видео:

Кроме того, 31 октября, на Хэллоуин, в Киеве выпал снег.

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