Олимпик Парк – это жилой комплекс, открывающий новые горизонты

Жилой комплекс "Олимпик Парк" – это "город в городе", который расположен на пр. Бажана, в 5 минутах пешком от станции метро "Бориспольская"

Здесь все продумано до мелочей – с полным набором всего необходимого для семейной жизни – игровые и спортивные площадки, школа и детский сад, торговый комплекс, футбольный стадион, двор без лишних машин. А системы безопасности и видеонаблюдения добавят жителям уверенности в своей защите.

"Олимпик Парк" ставит акцент на своем необычном архитектурном решении – от внешнего дизайна со светло-зеленой цветовой концепцией до планировки квартир и особенно – самом удачном в этом районе размещении к метро. И конечно же монолитная технология с возможностью оттолкнуться от привычных форм, прямых линий и реализации необычного объекта, что невозможно в типовом индустриальном строительстве. А экологичные строительные материалы, применяемые в закладке дома, обезопасят человека и сохранят энергоэффективность жилья. Что касается жилья – то здесь и просторные квартиры с минимальным наличием несущих стен, вместительные ванные комнаты для техники и всех аксессуаров, а также высокие потолки.

Подбор будущей квартиры для каждого человека – одно из самых заветных, трепетных и приятных занятий. Главными критериями служит весь спектр удобств, а именно – площадь квартиры должна быть просторная, дом должен быть построен по современному проекту и находиться в отличном развитом районе города, близко к станции метро, по соседству с речкой и зеленой зоной… Сегодняшний покупатель требовательно относится и к внешнему виду своего будущего дома, избегает типовых решений.

Для современного человека, особенно киевлянина, очень важно экономить время, поэтому расположение и идеальная транспортная развязка – один из главных преимуществ комплекса "Олимпик Парк". Без проблем можно добраться в любую точку столицы, не затратив времени и сил. Так, до станции метро "Бориспольская" – 280 метров, в пешей доступности от жилого комплекса курсируют городские автобусы, маршрутные такси, соединяя жилые районы левого и правого берегов. От комплекса до Крещатика, главной улицы Киева, – 15 км, к международному аэропорту "Борисполь" – 18 км, к автомобильной магистрали Большой окружной дороги – 33 км. К Южному мосту через Днепр – 7 км.

В современных постройках качество предложенного жилья часто не отвечает всем пунктам пожеланий покупателей, и на это имеется несколько веских причин. Одна из которых – инфляция, где изначальная цена проекта от начала его реализации и до полного окончания всего цикла работ имеет риски подняться в несколько раз. Большинство строительных предприятий, в гонке за сохранностью лица проекта, идут на разительную дешевизну используемых строительных материалов, что обязательно ведет к понижению качества всего строительства. В гордом отличии от них компания Status Group, которая считается надежным девелопером в строительном сегменте и поэтому ведет свою деятельность так, что все строительные работы в обязательном порядке осуществляются в срок и с полнейшим соответствием изначальному проекту.

Качественное жилье – это очень хороший актив, абсолютно беспроигрышный и понятный тем, кто разбирается в сложных финансовых операциях и играх на фондовых рынках. Люди, вкладывающие в столичную недвижимость, в итоге оказываются "в плюсе", потому что в перспективе она вырастает в цене, несмотря на колебания валютных курсов. Так что покупка квартир в жилом комплексе "Олимпик Парк" гарантирует своим покупателям комфортную жизнь на достойном уровне, а с другой стороны – является выгодной инвестицией, что в наше время особо актуально!

Разрешение на проведение строительных работ №ІУ 113181130975 от 13.04.2018г. выданый ГАСИУ

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